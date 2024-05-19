Kırıkkale\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kırıkkale'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hamza Güneş, Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine binaen konuşan İl Müdürü Güneş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da ilk adımını attıkları kurtuluş mücadelesinin 105'inci yılını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

19 Mayıs'ın bağımsızlığına ve hürriyetine aşık olan bir milletin İstiklal ruhunu tüm dünyaya haykırması olduğunu belirten Güneş, "Bu toprakları bizlere vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na Dumlupınar'dan Kıbrıs zaferine, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a kadar tüm şehitlerimizi ve kahraman ecdadımızı rahmetle anıyorum" dedi.

İl Müdürü Güneş, 19 Mayıs'ın Samsun'da, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta, gaz lambası altında alınan kararla bir milletin özgürlük ve bağımsızlık ateşinin yeniden yakıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından sporcular, birçok branştan gösteri gerçekleştirdi. Vali Mehmet Makas, programa katkısı olan sporcu ve idarecilere teşekkür etti.

Programın son bölümünde Vali Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, sporcu ve vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çekindi. - KIRIKKALE