Bursa\'da 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

18.05.2026 20:20  Güncelleme: 20:29
Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Yürüyüş ve kutlama programları saat 09.00 ve 18.00'dan itibaren etkinlik sonuna kadar kapalı olacak.

Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

Bursa Valiliği koordinesinde 19 Mayıs Salı günü saat 10.30'da Osmangazi ilçesinde "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. Atatürk heykelinden başlayacak yürüyüş, Atatürk Caddesi üzerinden Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı'nda sona erecek. Etkinlik nedeniyle belirtilen güzergah ile bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar, saat 09.00'dan program bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.

Öte yandan, Nilüfer Belediyesi koordinesinde aynı gün saat 19.19'da yürüyüş, kutlama ve konser programı düzenlenecek. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Akuğur Market karşısından başlayacak yürüyüş, FSM Bulvarı, FSM Cami Kavşağı, Kanuni Caddesi ve Emniyet Caddesi üzerinden Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet Alanı'na gelinerek, burada sona erecek. Söz konusu güzergah ve bağlantılı yollar saat 18.00'dan itibaren etkinlik sonuna kadar trafiğe kapalı olacak.

Yetkililer, sürücülerin trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilere uymalarını, alternatif güzergahları kullanmalarını istedi. - BURSA

Kaynak: İHA

20:02
