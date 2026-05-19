19 Mayıs'ta Basın Açıklaması İzni Redd edildi

19.05.2026 16:57
ADD ve ÇYDD, 19 Mayıs etkinliğinde basın açıklamasına izin verilmedi, açıklama başka yerde yapıldı.

(ESKİŞEHİR) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Eğitim-İş Eskişehir Şubeleri tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Vilayet Meydanı'nda program düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ancak ADD, ÇYDD ve Eğitim-İş üyelerinin yapmak istedikleri basın açıklamasına, "Vilayet Meydanı'nda bunun yasak olduğu" gerekçesiyle izin verilmedi.

Bu nedenle grup açıklamayı Eğitim İş Şube binası önünde okudu.

"Türk milletinin ayağa kalktığı gün"

Sivil toplum örgütleri adına açıklama yapan ADD Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avci, şunları söyledi:

"19 Mayıs 1919; emperyalizme, teslimiyete ve saray düzenine karşı Türk milletinin ayağa kalktığı gündür. 19 Mayıs umutsuzluğun değil direnişin, kulluğun değil yurttaşlığın, taassubun değil aklın ve bilimin meşalesidir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi yalnızca bir kurtuluş savaşının değil, aynı zamanda çağdaş, laik ve demokratik Cumhuriyet'in kuruluş iradesinin başlangıcıdır. Bugün, aradan geçen 107 yıla rağmen Türkiye ne yazık ki yeniden ağır bir karanlığın içine sürüklenmiştir."

"Ülkemiz adaletsizliğin ve kutuplaştırmanın pençesine itilmiştir"

Cumhuriyet'in temel değerleri sistemli biçimde aşındırılmış, laik eğitim tasfiye edilmeye çalışılmış, hukuk siyasetin emrine sokulmuş, gençler geleceksizliğe mahküm edilmiştir. Ülkemiz yoksulluğun, liyakatsizliğin, adaletsizliğin ve kutuplaştırmanın pençesine itilmiştir. Gençlerimiz bilimle, sanatla, sporla ve özgür düşünceyle buluşması gerekirken işsizlik, umutsuzluk ve baskı düzeniyle karşı karşıya bırakılmıştır. Üniversiteler susturulmuş, öğretmenler değersizleştirilmiş, eğitim sistemi tarikat ve cemaat kuşatmasına terk edilmiştir. Cumhuriyet'in kazanımları birer birer hedef alınırken ülkeyi yönetenler halkın gerçek sorunlarını çözmek yerine algı siyasetiyle günü kurtarmaya çalışmaktadır.

"19 Mayıs ruhu teslim alınamaz"

Ancak unutulmamalıdır ki 19 Mayıs ruhu teslim alınamaz. Bu ülkenin aydınlık yüzü hala dimdik ayaktadır. Cumhuriyet sevdalıları, Atatürk gençliği, emekçiler, öğretmenler, kadınlar ve yurtsever milyonlar bu karanlığa boyun eğmeyecektir. Bu anlamlı günde ayrıca, Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerini savunma mücadelesinin en önemli kalelerinden biri olan Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 37. kuruluş yıl dönümünü de gururla kutluyoruz. 37 yıldır; laikliği, tam bağımsızlığı, hukukun üstünlüğünü, ulusal egemenliği ve çağdaş eğitimi savunan ADD, Cumhuriyet karşıtı kuşatmaya karşı halkın vicdanı olmuştur. Bugün bu mücadele her zamankinden daha yaşamsaldır.

"Gençlerin geleceğinin karartılmasına sessiz kalmayacağız"

Bizler; Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Eskişehir şubeleri olarak açıkça ilan ediyoruz: Türkiye'nin çıkış yolu; yeniden tam bağımsız, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışına dönmektir. Çözüm; bilimsel eğitimdedir. Çözüm; liyakattedir. Çözüm; üretim ekonomisindedir. Çözüm; gençlerin özgürce düşünebildiği demokratik bir Türkiye'dedir. Çözüm, Atatürk Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerindedir. 19 Mayıs'ın devrimci iradesiyle bir kez daha haykırıyoruz: Ne tarikat düzenine teslim olacağız ne Cumhuriyet'ten vazgeçeceğiz ne de gençlerimizin geleceğinin karartılmasına sessiz kalacağız"

Kaynak: ANKA

