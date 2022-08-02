1944'te Auschwitz Kampı'nda öldürülen Romanlar unutulmadı - Son Dakika
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1944'te Auschwitz Kampı'nda öldürülen Romanlar unutulmadı

02.08.2022 18:38
1944'te Auschwitz Kampı'nda öldürülen Romanlar unutulmadı

2 Ağustos 1944'te Auschwitz Kampı'nda öldürülen Romanların anısına Meriç Nehri kıyısında anma etkinliği düzenlendi.

2 Ağustos 1944'te Auschwitz Kampı'nda öldürülen Romanların anısına Meriç Nehri kıyısında anma etkinliği düzenlendi.

2 Ağustos 1944'te Nazi Almanya'sının Auschwitz Kampı'nda hayatlarını kaybeden Romanların anısına düzenlenen etkinlikte Meriç Nehri'ne çiçekler bırakıldı. Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu tarafından 'Roman Soykırımı Anma Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 2 Ağustos 1944'te Auschwitz Kampı'nda öldürülen Romanlar anıldı.

Düzenlenen etkinliğe Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ilgaz, Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak ve yönetim kurulu üyeleri, Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı ve grup üyeleri ile Roman vatandaşlar katıldı.

Meriç Nehri kıyısında bir araya gelen Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu üyeleri ve romanlar, düzenlenen etkinlikte ilk olarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Romanların katledilişinin 78. yıl dönümünde hüzün ve acı yaşadıklarını söyleyen Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı, "2. Dünya Savaşı'nda Nazi rejiminin Romanlara yönelik kitlesel soykırım yaptı. 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimi ve işbirlikçilerinin desteğiyle 500 bin Roman ve Sinti'nin katledildiğinden söz edilmektedir. 2-3 Ağustos 1944'te kamplardaki Çingeneler bir gecede yok edildiler. Bu gibi benzer olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Etkinlikte konuşma yapan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Bu yapılan etkinliğin, geleneksel hale gelmesini temenni eden Zafer, Trakya Üniversitesinin de bu konulara her zaman destek olduğunu aktardı.

Romanların Edirne'de önemli bir nüfus yoğunluğunun bulunduğunu vurgulayan Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak, "Nazi rejiminde kadın ve çocuk demeden binlerce Roman katledildi. Birçok zaman bayramlarında, neşeli günlerinde, sevinçlerinde hep beraber onlarla birlikte neşelerini, sevinçlerini paylaştık. Ancak bugün Roman insanlarının en üzücü günlerinden birisi. Bugün Porajmos diye tanımlanan Roman soykırımının 78'inci yıl dönümü. Tarihçilerin söylediğine göre, İkinci Dünya Savaşı'nda 200 ile 800 bin arasında Roman insan soykırıma maruz kaldı. Bu bir insanlık suçu, soykırım. Bu aslında faşizmin gerçek yüzü. Bizler bugünü unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Meriç Nehri'ne rengarenk çiçeklerden oluşturulan çelenk ve Romanların uluslararası bayrağını bıraktı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 1944'te Auschwitz Kampı'nda öldürülen Romanlar unutulmadı - Son Dakika

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