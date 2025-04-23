2\'nci Kitap Fuarı ve Şenliği miniklerle doldu taştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ikincisi gerçekleşen Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, 23 Nisan'da da miniklerle doldu taşarken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç da etkinlik alanını ziyaret ederek, miniklerin bayramını kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Okuyan ve Okutan Şehir' misyonu doğrultusunda eğitime ve hayat boyu öğrenmeye yönelik faaliyetleri ile takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan çocuklara özel 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ev sahipliği yaptığı ve 18 Nisan Cuma günü minik kitapseverlere kapılarını açan 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi gördü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ni ziyaret ederek, çocuklarla ve aileleriyle bir araya geldi.

Miniklerin bayramını kutlayan Başkan Büyükkılıç, donanımlı, eğitimli ve özgüvenli bir nesil yetişmesi için hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Fuar, 23 Nisan'da Miniklerin Akınına Uğradı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da yazarlarla bir araya gelen minik kitapseverler ve aileler, kitap fuarı ve çocuk şenliğinde hem fuarı gezdi hem de Büyükşehir'in etkinlikleri ile doyasıya eğlendi.

Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde Spor A.Ş., KAYMEK ve Kayseri Bilim Merkezi de çocuklara özel stantlarda hizmet veriyor. Stantları gezen minikler spor ve eğlence eşliğinde öğrenirken, verimli ve keyifli vakit geçirdiler.

Vatandaşlar, 27 Nisan Pazar gününe kadar sürecek olan 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği organizasyonundan dolayı Başkan Büyükkılıç'a ve Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür ettiler. - KAYSERİ