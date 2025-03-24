20 Metre Yükseklikten Şarampole Uçan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Otomobil 20 metre yükseklikten şarampole uçtu, sürücü ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil 20 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü ağır yaralandı.

Kaza, bugün sabah 09: 00 sıralarında Büyükhasbahçe mahallesi Bektaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burcu G. T. kullandığı 34 GBC 874 plakalı Volksvagen marka otomobil, Bektaş caddesi üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre yükseklikten şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazanın ardından şarampolden düşen kaya parçaları Alanya Belediyesine bağlı ekipler tarafından temizlendi. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımı ile olay yerinde kaldırılarak otoparka götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.