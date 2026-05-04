20 şehirden gelip, glutensiz hünerlerini sergilediler
04.05.2026 16:33  Güncelleme: 16:41
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen "Ulusal Glutensiz Yemek Yarışması" için 20 farklı şehirden gelen dernek temsilcileri, hazırladıkları glutensiz lezzetlerle hünerlerini sergiledi. Çölyaklı bireylerin beslenme hassasiyetlerine vurgu yapılan etkinlikte, glutensiz hayat bilincinin artırılması hedeflenirken dereceye girenler plaket verildi.

Darıca Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, dernek temsilcileri glutensiz ürünlerle hazırladıkları tatlı ve tuzlu tarifleri jüri üyelerinin beğenisine sundu. Yarışma ile çölyaklı bireylerin beslenme konusunda yaşadığı hassasiyetlere vurgu yapılması ve toplumda bu konudaki farkındalığın artırılması hedeflendi.

"Farkındalığımızı artırmaya çalışıyoruz"

Kocaeli Çayırova Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Akbulut Otlu, kentte 3 yıldır ilçe ilçe farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Dünya Çölyak Farkındalık Günü'nü 3 yıldır Kocaeli olarak ilçe ilçe, iller arası derneklerimizle güzel bir yemek yarışması hazırlayarak kutluyor, farkındalığımızı artırmaya çalışıyoruz. Çölyaklıların zor yaşantısını içinde barındıran bu durumu daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere her konuda destek olan Darıca Belediyesi başta olmak üzere Çayırova, Dilovası ve Büyükşehir Belediyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Program çölyak hastalarına destek olmanın önemini gösteriyor"

Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Selma Gülenç ise organizasyonun önemine değinerek, belediye olarak bu anlamlı programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Gülenç, "Bu program, çölyak hastalarına destek olmanın önemini gösteriyor. Emeği geçenlere ve desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Programın sonunda yarışmada dereceye girenlere ve etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sunan paydaşlara plaket takdim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

