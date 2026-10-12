2004 model Magirus\'u 3 yılda karavana dönüştüren Mücahit Güller, gelin arabası yaptı

Karabük'te dünyaevine giren Mücahit Güller, eşinin 15 yıllık karavan hayalini 3 yılda kendi imkanlarıyla 2004 model Magirus'u karavana dönüştürerek gerçekleştirdi ve düğünlerinde gelin arabası olarak kullandı.

Antalya'da mobilyacılıkla uğraşan Mücahit Güller, dünyaevine girdiği eşi Rukiye Kabadayı'nın uzun yıllardır hayalini kurduğu karavan projesini hayata geçirmek çalışma başlattı.

Kendi imkanlarıyla başladıkları çalışmada 2004 model Magirus marka aracı karavana dönüştüren Güller, yaklaşık 3 yıl süren emeğin ardından hedefine ulaştı.

Aracın dönüşüm sürecinde kendi mesleki deneyiminden yararlanan Güller, karavanın iç düzenlemesini ve mobilya işlerini eşiyle birlikte yaptı.

Uzun ve emek isteyen çalışmanın sonunda hayal ettikleri karavana kavuşan çift, bu kez aracını hayatının en özel günlerinden biri olan düğününde gelin arabası olarak kullandı.

Rukiye Kabadayı, karavan hayalinin yaklaşık 15 yıl öncesine dayandığını belirterek, eşiyle birlikte bu hayali gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Hayallerine ulaşmak için birlikte emek verdiklerini anlatan Kabadayı, "Hayalim çok uzun yıllardır vardı. On beş yıl öncesine dayanır. Bir şekilde yollarımız kesişti ve eşimle böyle bir sürece girdik. Bunu gerçekleştirdik. Çok mutluyum. Her şeyi kendimiz yapmaya çalıştık ve başardık." ifadelerini kullandı.

Mücahit Güller ise 2004 model Magirus marka aracı kendi imkanlarıyla karavana dönüştürdüklerini belirtti.

Mobilyacılıkla uğraştıklarını ve dönüşüm sürecinde kendi imkanlarından yararlandıklarını aktaran Güller, "Aracımız 2004 model Magirus. Karavana kendi imkanlarımızla çevirdik. Mobilyacıyız biz de. Gelin arabası yaptık. Yıllardır hayalimizdi. Zor olanı başardık. Gelini aldım, gidiyorum. Bu süreç 3 yıl sürdü" dedi.

Çift, kendi emekleriyle hazırladıkları karavanla yeni hayatlarına adım attı.