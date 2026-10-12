2004 model Magirus'u 3 yılda karavana dönüştüren Mücahit Güller, gelin arabası yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2004 model Magirus'u 3 yılda karavana dönüştüren Mücahit Güller, gelin arabası yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2004 model Magirus\'u 3 yılda karavana dönüştüren Mücahit Güller, gelin arabası yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da mobilyacılık yapan Mücahit Güller, eşi Rukiye Kabadayı'nın 15 yıllık karavan hayalini gerçekleştirmek için 2004 model Magirus'u 3 yılda kendi imkanlarıyla karavana dönüştürdü. Çift, hazırladıkları karavanı Karabük'teki düğünlerinde gelin arabası olarak kullandı.

Karabük'te dünyaevine giren Mücahit Güller, eşinin 15 yıllık karavan hayalini 3 yılda kendi imkanlarıyla 2004 model Magirus'u karavana dönüştürerek gerçekleştirdi ve düğünlerinde gelin arabası olarak kullandı.

Antalya'da mobilyacılıkla uğraşan Mücahit Güller, dünyaevine girdiği eşi Rukiye Kabadayı'nın uzun yıllardır hayalini kurduğu karavan projesini hayata geçirmek çalışma başlattı.

Kendi imkanlarıyla başladıkları çalışmada 2004 model Magirus marka aracı karavana dönüştüren Güller, yaklaşık 3 yıl süren emeğin ardından hedefine ulaştı.

Aracın dönüşüm sürecinde kendi mesleki deneyiminden yararlanan Güller, karavanın iç düzenlemesini ve mobilya işlerini eşiyle birlikte yaptı.

Uzun ve emek isteyen çalışmanın sonunda hayal ettikleri karavana kavuşan çift, bu kez aracını hayatının en özel günlerinden biri olan düğününde gelin arabası olarak kullandı.

Rukiye Kabadayı, karavan hayalinin yaklaşık 15 yıl öncesine dayandığını belirterek, eşiyle birlikte bu hayali gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Hayallerine ulaşmak için birlikte emek verdiklerini anlatan Kabadayı, "Hayalim çok uzun yıllardır vardı. On beş yıl öncesine dayanır. Bir şekilde yollarımız kesişti ve eşimle böyle bir sürece girdik. Bunu gerçekleştirdik. Çok mutluyum. Her şeyi kendimiz yapmaya çalıştık ve başardık." ifadelerini kullandı.

Mücahit Güller ise 2004 model Magirus marka aracı kendi imkanlarıyla karavana dönüştürdüklerini belirtti.

Mobilyacılıkla uğraştıklarını ve dönüşüm sürecinde kendi imkanlarından yararlandıklarını aktaran Güller, "Aracımız 2004 model Magirus. Karavana kendi imkanlarımızla çevirdik. Mobilyacıyız biz de. Gelin arabası yaptık. Yıllardır hayalimizdi. Zor olanı başardık. Gelini aldım, gidiyorum. Bu süreç 3 yıl sürdü" dedi.

Çift, kendi emekleriyle hazırladıkları karavanla yeni hayatlarına adım attı.

Kaynak: İHA
OtomobilAntalyaKarabükYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi Son hareketi dikkat çekti Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi! Son hareketi dikkat çekti
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Fatih Altaylı’nın ailesinin manastırı görüntülendi Tam 1000 yıllık Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
12:54
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:53
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
12:19
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
12:16
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası
İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 13:30:15. #.0.3#
SON DAKİKA: 2004 model Magirus'u 3 yılda karavana dönüştüren Mücahit Güller, gelin arabası yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei