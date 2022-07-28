Hacılar Kaymakamı Sezen emekli oldu - Son Dakika
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Hacılar Kaymakamı Sezen emekli oldu

28.07.2022 13:35
Hacılar Kaymakamı Sezen emekli oldu

2017 yılında Hacılar Kaymakamlığı görevine gelen Haluk Sezen emekli oldu.

2017 yılında Hacılar Kaymakamlığı görevine gelen Haluk Sezen emekli oldu. Sezen için düzenlenen veda yemeğinde duygu dolu anlar yaşanırken, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 5 yıla yakın bir süredir görev yaptığı kaymakam Sezen ile ilçe adına güzel işler yaptıklarını belirtti.

Hacılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Haluk Sezen, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, KOM Şube Müdürü Ergün Aras, Hacılar İlçe Jandarma Komutan Vekili Ergin Emir, Hacılar İlçe Emniyet Müdür Vekili Sami Özcan, daire müdürleri, kaymakamlık ve belediye çalışanları iştirak etti. Programın açılışında Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen'in görev süresince yaptığı çalışmalar slayt eşliğinde sunuldu. Daha sonra kürsüye gelen Hacılar Belediye Başkan Av. Bilal Özdoğan, Kaymakam Sezen ile görev süresince başarılı işlere imza attıklarını belirterek şöyle konuştu;

"Vedalar zordur ama şunu biliyoruz ki, Kaymakam Beyin göreve başladığı Eylül 2017'den itibaren 5 yıla yakın bir süreçte gerçekten el ele, omuz omuza verdiğimiz sıkıntılı günlerimizin olduğu zamanlardan geçtik. Ama el birliğiyle tüm sıkıntılarımızı aştık. Kaymakam Bey ile her zaman eğitim konusunda ilçemizdeki çocuklarımız için tüm gücümüzle birlik içerisinde çalıştık." Başkan Özdoğan, diğer taraftan pandemi sürecini el ele günül gönüle atlattıklarını belirterek; "Sayın Kaymakamımız bizim ağabeyimiz, bir devlet büyüğümüz kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum."

Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen de ilçeye geldiği günden bugüne dolu dolu 5 yıl görev yaptığını belirterek şöyle konuştu; "Gerek eğitim gerekse sağlık ve güvenlik konularında ilçeye her türlü hizmeti tüm arkadaşlarımızla birlikte sunduk. Fakirimizi aç yatırmayacağız dedik ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Görev süremde dolu dolu işler yaptığımıza inanıyorum. Özellikle eğitim konusunda yoğun bir çalışmamız oldu. İnşallah benden sonra gelecek arkadaşımızda aynı gayretle çalışacak."

Kaymakam'ın eşi Serap Sezen de yaptığı konuşmada eğitim anlamında Hacılar'da tüm hayalini gerçekleştirdiğini belirterek Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Kaymakam Haluk Sezen'e plaket ve tablo takdim etti. Veda yemeği, çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 Başkent Şafakspor: 1 Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 Başkent Şafakspor: 1

Bilal Özdoğan, Haluk Sezen, Hacılar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar Kaymakamı Sezen emekli oldu - Son Dakika

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