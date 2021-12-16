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"2021 Afet Eğitim Yılı" yılsonu değerlendirme toplantısı - Son Dakika

"2021 Afet Eğitim Yılı" yılsonu değerlendirme toplantısı

16.12.2021 11:49
"2021 Afet Eğitim Yılı" yılsonu değerlendirme toplantısı

Tekirdağ'da 2021 yılının afet ve acil durum çalışmalarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen "2021 Afet Eğitim Yılı" Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da 2021 yılının afet ve acil durum çalışmalarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen "2021 Afet Eğitim Yılı" Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı/YİKOB Başkanı Murat Eren, Rektör Yardımcısı Prof Dr. Bülent Eker, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutan V. Alb. Mustafa Çetinkaya, AFAD il Müdürü Recep Erol, kurum müdürleri, AFAD Personeli ve AFAD Gönüllüleri katıldı.

Program Tekirdağ'da 10-14 Kasım tarihleri arasında 6 ülke ve bin 715 personelin katılımıyla gerçekleştirilen, alanında Türkiye'de ilk uluslararası tatbikat olan AB MODEX TR/Tekirdağ Tatbikatı ile ilgili videonun izlenmesi ile başladı.

Ardından AFAD il Müdürü Recep Erol bir konuşma yaptı. AFAD Müdürü Erol konuşmasında, "Az önce videosunu izlediğimiz, Avrupa birliği ile gerçekleştirdiğimiz AB Modex TR/Tekirdağ Tatbikatı'nda kurumlarımızla beraber gerçekten çok güzel bir iş başardık. İlimizin imkanları nispetinde büyük bir başarıya imza attık. Avrupa Birliğinin birçok ülkesinde ülkemizin pek çok ilinde bu tatbikat hala konuşulmaya devam ediyor. 2021 yılı İçişleri Bakanımız tarafından Afet Eğitim yılı olarak ilan edildi. Bu eğitim yılı kapsamında öncelikle biz diğer illere de örnek teşkil edecek şekilde bir projeyi ilimizde gerçekleştirdik. Önce ilimizde ve ilçelerimizde eğitim komisyonları kurmak suretiyle farklı kurumlardan 240 tane arkadaşımızı afet eğitmeni olarak eğittik. Bu arkadaşlarımızla birlikte 2021 yılı içerisinde il ve ilçelerimizde, mahallelerimizde, beldelerimizde bugün itibari ile 922 bin vatandaşımıza temas etmişiz, yani temel afet bilinci eğitimi, yangın eğitimleri KBRN ve buna benzer eğitimlerle birlikte nüfusumuzun tamamına yakın bir sayıya ulaşmak suretiyle bu eğitimleri gerçekleştirdik. Bu eğitimler ilimizde afetler konusunda bir farkındalık meydana getirdi. Bu özverili çalışmayı yürüten arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından afetlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Unutma" isimli video izlendi.

Sonrasında konuşan Vali Yıldırım, "Genel anlamda afetlere hazırlıklı olmalıyız, bunun başka hiçbir yolu yok, hiçbir çaresi yok. Öncelikle bunu yapabildiğimiz takdirde hem rahat uyuruz, hem günlük işlerimizi de rahatlıkla devam ettiririz. Güzel bir eğitim yılı oldu. Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Ülke genelinde afetler konusunda böyle bir farkındalık oluşturdukları ve böyle bir görev verdikleri için. Hedefimizde 907 bin insana eğitim vermek vardı. 922 bin insana eğitim verdik. Bu çok büyük bir başarıdır.

Türkiye'de ilk defa yapılan 400 kişisi dışarıdan gelen bin 715 kişi ile yapılmış olan bir tatbikat var. Aslına bakarsanız bu eğitim yılının en büyük eğitimi. Tatbikata katılan herkese teşekkür ediyorum. Hep beraber bu işin altından kalktık, başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonrada tatbikatlarımız devam edecek. Ne kadar tatbikat yaparsak o kadar çok hazır oluruz. Ne yapacağımızı çok rahatlıkla bilir, ona göre hızlı harekete geçeriz" diye konuştu.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından AFAD Personeli Selçuk Aksoy "AFAD Acil Uygulamasının Tanıtımı ve Nasıl AFAD Gönüllü Olunur" konulu sunumunu yaptı.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. - TEKİRDAĞ

2021 Afet Eğitim Yılı yılsonu değerlendirme toplantısı
2021 Afet Eğitim Yılı yılsonu değerlendirme toplantısı

Münir Karaloğlu, Tatbikat, Tekirdağ, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel '2021 Afet Eğitim Yılı' yılsonu değerlendirme toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "2021 Afet Eğitim Yılı" yılsonu değerlendirme toplantısı - Son Dakika
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