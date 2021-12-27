2021 yılını değerlendirdiler - Son Dakika

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, hesap verilebilirliğin sağlanması, veriye dayalı politikaların uygulanması, yıl boyu planlı çalışma ilkesiyle kurumsal amaç ve hedeflerin bilincinde olan personel oluşturulması ilkelerinden hareketle hazırlanan "Kütahya Valiliği 2021 Yılı Çalışma Planı" Değerlendirme Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

Toplantıda; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı hizmet birimlerinin 2021 yılı hedeflerini gerçekleştirme oranları ve faaliyetleri değerlendirildi. - KÜTAHYA