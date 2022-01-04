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2021 yılının en güvenilir ünlüleri listesi belli oldu - Son Dakika

2021 yılının en güvenilir ünlüleri listesi belli oldu

04.01.2022 12:28
2021 yılının en güvenilir ünlüleri listesi belli oldu

Televizyon programlarıyla milyonları ekran başına toplayan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Türkiye'nin en güvendiği isimleri arasında yer aldı.

Televizyon programlarıyla milyonları ekran başına toplayan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Türkiye'nin en güvendiği isimleri arasında yer aldı.

Eserleriyle son günlerde Z Kuşağı'nın ilgisini çeken, yapılan anketlerde ve araştırmalarda ön plana çıkan Hatipoğlu, güvenilen ünlülerden biri oldu. Onedio okurlarına göre 2021 yılının en güvenilir ünlüleri arasında Nihat Hatipoğlu, dördüncü sırada yer aldı. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da Türkiye'nin güvenilir ünlü isimleri arasında yer aldı. Gerçekleştirilen araştırma kapsamında, katılımcıların yüzde 35.1'i Nihat Hatipolu'nu güvenilir ünlülerden biri olduğunu söyledi. Hatipoğlu, Gaziantep'ten listeye giren ilk isim oldu. Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı ve milyonlar tarafından izlenen programlara imza atan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, kente de büyük bir gurur yaşattı.

Google'ın en çok aranan ismi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 2020 yılında da en çok aranan isim olmuştu. Hatipoğlu isimler kategorisinde en çok arananlar arasında yer bulmuş ve 10. sırada yer almıştı.

2021 listesi açıklandı

Ünlülerin özellikle sosyal medya üzerinden yaptığı ürün ve marka tavsiyeleri konusundaki güvenilirlikleri belli oldu. MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi'nin 2021 sonuçlarına göre, zirvedeki isim bu yıl da Haluk Levent oldu. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da, listeye 4'üncü sırada girerek büyük bir başarıya imza attı. Nihat Hatipoğlu'na güven açısından 26-35 yaş grubu öne çıktı

Komedyen Şahan Gökbakar ise Celebrity Güven Endeksi'ne 20'nci sıradan giriş yaptı. Öte yandan Haluk Levent, Müge Anlı, Binnur Kaya, Uğur Dündar ve Gülse Birsel'e daha çok kadınlar, Şener Şen'e ise bu yıl daha çok erkeklerin güven beslediği sonucuna ulaşıldı. Binnur Kaya, Uğur Dündar ve Gülse Birsel'e güven açısından 46-55 yaş grubu, Nihat Hatipoğlu'na güven açısından 26-35 yaş grubu öne çıktı. - GAZİANTEP

2021 yılının en güvenilir ünlüleri listesi belli oldu
2021 yılının en güvenilir ünlüleri listesi belli oldu

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Teknoloji Üniversitesi, Nihat Hatipoğlu, Gaziantep, İslam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2021 yılının en güvenilir ünlüleri listesi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021 yılının en güvenilir ünlüleri listesi belli oldu - Son Dakika
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