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"2022 yılı güven ve huzur şehri Kütahya'ya sağlık, bereket ve huzur getirsin" - Son Dakika

"2022 yılı güven ve huzur şehri Kütahya'ya sağlık, bereket ve huzur getirsin"

01.01.2022 12:34
"2022 yılı güven ve huzur şehri Kütahya'ya sağlık, bereket ve huzur getirsin"

Kütahya Valisi Ali Çelik, 2022 yılına görev başındaki polis, asker, 112 Acil Çağrı Merkezi, itfaiye ve sağlık çalışanlarıyla girdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, 2022 yılına görev başındaki polis, asker, 112 Acil Çağrı Merkezi, itfaiye ve sağlık çalışanlarıyla girdi.

Vali Ali Çelik, 2022 yılının son gecesinde Jandarma Merkez Komutanlığı, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkez Amirliği, İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, Tavşanlı PTS noktası ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Çelik, görev başındaki personelin yeni yılını kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kütahya'nın yılbaşını huzur ve güven içerisinde tamamlaması için 691 jandarma personeli 701 emniyet personeli olmak üzere bin 392 kolluk görevlisinin sahada, görev başında olduğunu kaydeden Vali Ali Çelik, "Yurdumuzun dört bir yanında, sınır bölgelerinde görev yapan tüm Mehmetçiklerimize, kamu görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

"2021'de 613 bin 335 çağrı cevaplandırıldı"

Vali Ali Çelik, yılbaşı ziyaretlerini 112 Acil Çağrı Merkeziyle sürdüren Vali Çelik, 2021'de 613 bin 335 çağrı cevaplandığını söyledi. Acil durumlarda tek bir numaradan hizmet veren, 7-24 esasına göre çalışan 112 Acil Çağrı Merkezinin özveriyle çalıştığını belirterek teşekkür eden Vali Çelik, "Gayretleri, emekleri için şükranlarımı sunuyor; huzur içinde bir yıl geçirmelerini diliyorum" şeklinde konuştu.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Haberleşme Merkezini ziyaret ederek kolaylıklar dileyen Vali Çelik, "Şehir merkezinde 137 noktada 282; ilçelerimizde 132 noktada 399 kamerayla hizmet veriyoruz. 2022 yılı güven ve huzur şehri Kütahya'ya sağlık, bereket ve huzur getirsin" ifadelerini kullandı.

Vali Ali Çelik, yılbaşı ziyaretlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile tamamladı.

Sağlık çalışanlarının yeni yılını tebrik eden, hastaların sağlık durumları hakkında bilgiler alan Vali Çelik, "Yeni yılımızı, her koşulda yanımızda olan, hayatlarımızı korumak için gece gündüz demeden hizmet sunan sağlık çalışanlarımızla karşıladık. Emekleri, gayretleri için minnettarız.Allah her birinden razı olsun. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin" diye konuştu. - KÜTAHYA

2022 yılı güven ve huzur şehri Kütahya'ya sağlık, bereket ve huzur getirsin
2022 yılı güven ve huzur şehri Kütahya'ya sağlık, bereket ve huzur getirsin
2022 yılı güven ve huzur şehri Kütahya'ya sağlık, bereket ve huzur getirsin
2022 yılı güven ve huzur şehri Kütahya'ya sağlık, bereket ve huzur getirsin
2022 yılı güven ve huzur şehri Kütahya'ya sağlık, bereket ve huzur getirsin
2022 yılı güven ve huzur şehri Kütahya'ya sağlık, bereket ve huzur getirsin

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Kütahya, İtfaiye, Polis, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel '2022 yılı güven ve huzur şehri Kütahya'ya sağlık, bereket ve huzur getirsin' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "2022 yılı güven ve huzur şehri Kütahya'ya sağlık, bereket ve huzur getirsin" - Son Dakika
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