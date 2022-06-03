Daha sonra kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanlığı vaizlerinden Mustafa Acar , sunum eşliğinde yurt için kurban vekaleti konusunda gereken bilgilendirmeyi yaptı.

Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda müftülük personelinin de katılımlarıyla "Vekalet Yoluyla Kurban Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi. Akşemseddin Camii İmam Hatibi Murat Ayhan 'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, kurban hizmetleri tanıtım videosunun sunumuyla ve İl Müftüsü Burhan Çakır 'ın açılış konuşmasıyla devam etti.

Kaynak: İHA

Burhan Çakır, Murat Ayhan, Erzincan, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › 2022 yılı vekâlet yoluyla kurban kesimi tanıtım toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.