2022 yılının en iyi 3 saç ekim merkezi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

2022 yılının en iyi 3 saç ekim merkezi belli oldu

27.04.2022 13:29
2022 yılının en iyi 3 saç ekim merkezi belli oldu

2022 yılının en iyi 3 saç ekim merkezleri belli oldu.

2022 yılının en iyi 3 saç ekim merkezleri belli oldu. Saç ekiminde lider konumda olan Türkiye'nin en iyi saç ekim merkezleri araştırmalar sonucu açıklandı. Başarı oranları ve hasta memnuniyetlerinin göz önünde bulundurulduğu araştırmalar sonucu en iyi saç ekim merkezleri paylaşıldı.

Erkeklerin yüzde 85'inden fazlasının, 50 yaşına kadar saçları inceldiği, kadınların ise yüzde 50'sinden fazlasında, yaşamları boyunca fark edilir miktarda saç dökülmesi meydana geldiğini belirten uzmanlar, saç kaybının, hem erkekler hem de kadınlar için paniğe, endişeye ve depresif durumlara neden olabilecek, onları sosyal aktivitelerden uzaklaştırabilecek bir faktör olabileceğini söyledi. Bu nedenle saç ekiminin son yıllarda dünya çapında olduğu kadar Türkiye'de de en popüler saç dökülmesi tedavisi ile karşılaştıklarını dile getiren uzmanlar, özellikle İstanbul, Türkiye'de bulunan en iyi saç ekim merkezi ve doktorlarını barındıran bir şehir olduğunu kaydetti. İstanbul, Türkiye'de olduğu kadar, tüm dünya çapında da en iyi saç ekim merkezi hizmetlerini sunan lider şehirler arasında olduğunu ifade eden uzmanlar, saç ekimi yaptırmaya karar verenler için çok sayıda seçenek bulunduğunu ifade etti. Elle Dergisi tarafından bu konuda yapılan araştırmada uzman deneyimi, ekip başarısı, kullanılan teknoloji, hijyen, hasta memnuniyeti gibi unsurlar göz önüne alınarak, 2022 yılının en iyi saç ekim merkezleri belirlendi.

Tüm dünyada en iyi saç ekim merkezi kapasitesine sahip İstanbul saç ekim merkezleri başarılarıyla Türkiye'nin saç ekiminde gurur kaynağı oluyor. Saç ekimi sektöründe hem kalite hem de uygun fiyat açısından, dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olarak kabul görmektedir. Türkiye, sadece ülke vatandaşları için değil yabancılar için de tercih edilen bir yer olduğu belirtilen araştırmada, özellikle İstanbul'a, sadece saç ekimi için gelen turist sayısının oldukça fazla olduğu belirtildi. Sağlık turizmi sayesinde de Türkiye, döviz girişi yapıldığı belirtilen araştırmada, sağlık turizmine katkı sağlayan en iyi saç ekim merkezleri içinde İstanbul'un en çok ödül alan 3 saç ekim merkezi listelendi. Listede Hermest Saç Ekim Merkezi, Asmed Saç Ekim Merkezi ile Nimclinic Saç Ekim ve Estetik Merkezi isimleri yer aldı. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
'Müjde', her mülteciye potansiyel suçlu gözüyle bakmama mesajı veriyor 'Müjde', her mülteciye potansiyel suçlu gözüyle bakmama mesajı veriyor Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya'nın El Tiempo gazetesi için makale kaleme aldı Açıklaması Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya'nın El Tiempo gazetesi için makale kaleme aldı Açıklaması

Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2022 yılının en iyi 3 saç ekim merkezi belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Bülent Arınç'tan Kadir Gecesi vesilesiyle "adil yargılanma hakkı" ve "adalet" mesajları: Gezi davasını mı işaret etti?
13:14 Teknik Direktör Jorge Jesus Fenerbahçe hakkında konuştu: Görüştüm ama anlaşma yok
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
12:48 Rusya'dan Batı'ya tehdit: Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin askeri üslerini vurabiliriz
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
12:38 ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 13:40:28. #1.13#
SON DAKİKA: 2022 yılının en iyi 3 saç ekim merkezi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement