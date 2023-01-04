Hacı adaylarının merakla beklediği haber Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan geldi! 2023 yılı kayıtları başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Başkanlık yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli Tanıtım Gecesi'ne katıldı. Ali Erbaş, 2023 yılı hac kayıtlarıyla ilgili bilgi verdi.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Erbaş, "2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, bu işlemlerini 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir. Detaylı bilgi için Başkanlığımız Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0850 260 1313 çağrı merkezimizden bilgi alınabilecektir" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAKTAYIZ"

Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre hizmetlerini devlet ve milletin onuruna yakışır şekilde yapılmasına özen gösterdiğinin altını çizen Erbaş, "Hac ibadetinin ahkamına ve usulüne uygun şekilde, rahat ve kolaylık içinde yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almaktayız. Düzenlenen seminerlerle hacı adayı kardeşlerimizi eğitiyor ve bu büyük ibadete hazırlıyoruz. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de uygun konaklama mekanları, ulaşım ve rehberlik hizmetleri ile vatandaşlarımızın rahat şekilde ibadet etmelerini temin ediyoruz." diye konuştu.