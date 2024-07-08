2024 Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kur\'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Sonuçları

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 2024 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının bölge finali yapıldı.
Bayburt, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Artvin, Ardahan, Ağrı ve Kars illerinin katıldığı bölge finalinde Bayburt İli Demirözü İlçesi Gökçedere Beldesi Yeni Cami Müezzin Kayyımı Hafız İrfan Dönmez birinci oldu. - BAYBURT
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