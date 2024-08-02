2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya'da fenomen haline geldi - Son Dakika
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya'da fenomen haline geldi

Yusuf Dikeç, atış kategorisinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdığı performansıyla Japonya'da büyük ilgi gördü. Sosyal medyada 330 bini aşkın paylaşım yapılan Dikeç'e 'Masrafsız amca' ve 'Kedici amca' gibi lakaplar takıldı. Dikeç'in efsane haline gelen atışını temsil eden karikatür ve illüstrasyonlar da büyük beğeni topladı.

02.08.2024 09:59
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atış kategorisinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya'da fenomen haline geldi. "Masrafsız amca" olarak anılan Dikeç hakkında 330 bini aşkın övgü dolu paylaşım yapılırken, Dikeç'in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon çizimi yapıldı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya'da da fenomen haline geldi. Eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Dikeç hakkında sosyal medya platformu X'te 330 bini aşkın paylaşım yapıldı. Kendinden emin tavrı ve herhangi bir ekipman kullanmamasından övgü ile söz edilen Dikeç'e "Masrafsız amca" lakabı takılırken, bazı kullanıcılar hayvan sevgisine ithafen Dikeç'ten "Kedici amca" olarak söz etti. Bazı kullanıcılar ise ekipmana ihtiyaç duymayan Dikeç'i para karşılığında avantaj elde edilebilen oyunları dahi ücretsiz şekilde başarıyla oynayan oyunculara benzeterek "masrafsız oynayan amca" olarak niteledi. Dikeç'in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon da sosyal medyada paylaşılırken, bir kafede servis edilen kahvenin üzerine köpük ile resmedilen Yusuf Dikeç pozu da beğeni topladı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya'da fenomen haline geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya'da fenomen haline geldi - Son Dakika
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