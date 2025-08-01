2024'te Güvenlik Birimlerine Gelen Çocuk Olayları %9,8 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

2024'te Güvenlik Birimlerine Gelen Çocuk Olayları %9,8 Arttı

01.08.2025 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, 2024'te güvenlik birimlerine gelen çocuk olayları 612 bin 651 oldu.

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2024 yılında, 2023 yılına göre yüzde 9,8 oranında artarak 612 bin 651 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2024 yılında, 2023 yılına göre yüzde 9,8 oranında artarak 612 bin 651 oldu. Bu olaylarda çocukların 279 bin 620'si mağdur olarak 202 bin 785'i suça sürüklenme sebebiyle (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla), 96 bin 438'i bilgisine başvurma amacıyla, 18 bin 561'i kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 8 bin 729'u kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 518'i ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

Suça sürüklenen çocukların yüzde 40,4'ü yaralama olayına karıştı

Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 202 bin 785'i suça sürüklenme nedeni ile gerçekleşti. Bu çocukların yüzde 40,4'üne yaralama, yüzde 16,6'sına hırsızlık, yüzde 8,2'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,6'sına tehdit, yüzde 4,2'sine genel tehlike oluşturan suçlar, yüzde 26,0'ına ise bu nedenlerin dışında kalan diğer suçlar isnat edildi.

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 45,6'sını mağdur çocuklar oluşturdu

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 279 bin 620 çocuğun yüzde 86,1'ini suç mağduru, yüzde 13,8'ini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru olarak gelen 240 bin 872 çocuğun yüzde 55,3'ü yaralama, yüzde 10,8'i cinsel suçlar, yüzde 9,5'i göçmen kaçakçılığı, yüzde 8,0'ı aile düzenine karşı suçlar, yüzde 16,5'ine bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Politika, Güvenlik, Sağlık, Çocuk, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2024'te Güvenlik Birimlerine Gelen Çocuk Olayları %9,8 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Mehmetçik orman yangınlarına karşı nöbette Ağır silahlarla devriye attılar Mehmetçik orman yangınlarına karşı nöbette! Ağır silahlarla devriye attılar
Oğlunun cenaze namazını kıldırdı Oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Hadise çok konuşulan şovları hakkında sessizliğini bozdu Hadise çok konuşulan şovları hakkında sessizliğini bozdu
Şişlik yüzünden gitti, karnından çıkan doktorları bile şoke etti Şişlik yüzünden gitti, karnından çıkan doktorları bile şoke etti
Eve ekmek getiren annesine bakarken 4’üncü kattan düştü Eve ekmek getiren annesine bakarken 4'üncü kattan düştü
Son güne bırakmanın bedelini ödediler Ehliyet yenileme kuyrukları müdürlükleri kilitledi Son güne bırakmanın bedelini ödediler! Ehliyet yenileme kuyrukları müdürlükleri kilitledi
Borsa güne hızlı başladı BIST 100 ilk yarıda 10.725 puanı aştı Borsa güne hızlı başladı! BIST 100 ilk yarıda 10.725 puanı aştı
İstanbul’da korkutan deprem İstanbul'da korkutan deprem

10:20
Beşiktaş’ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
08:48
Denizli’de aile katliamı Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti
Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti
04:49
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
02:20
600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi
600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi
14:29
Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon: Onu bana ver
Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver
14:24
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu
Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
14:17
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
14:13
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
14:10
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
14:07
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor
14:04
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
13:53
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
13:52
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 10:30:27. #7.13#
SON DAKİKA: 2024'te Güvenlik Birimlerine Gelen Çocuk Olayları %9,8 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.