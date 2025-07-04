2024'te Resmi İlan Yayımlayan Gazete Sayısı Düştü - Son Dakika
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Yerel

2024'te Resmi İlan Yayımlayan Gazete Sayısı Düştü

04.07.2025 10:21
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2024'te resmi ilan yayımlayan gazete sayısı %11,9 azalarak 753'e düştü; tiraj %27,5 azaldı.

Basın İlan Kurumu verilerine göre, 2024 yılında resmi ilan yayımlayan gazete sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,9 azalarak 753 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Süreli Yayın İstatistikleri'ni açıkladı. Basın İlan Kurumu verilerine göre, 2024 yılında resmi ilan yayımlayan gazete sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,9 azalarak 753 oldu. Bu yayınların yüzde 95,9'unu yerel, yüzde 3,1'ini yaygın (ulusal), yüzde 1,1'ini ise bölgesel yayınlar oluşturdu. Ülkemizde 2024 yılında resmi ilan yayımlayan gazetelerin yıllık toplam tirajı ise 2023 yılına göre yüzde 27,5 azalarak 462 milyon 707 bin 383 olup, tirajın yüzde 80,1'ini yaygın (ulusal) gazeteler oluşturdu.

Resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinin sayısı 349 oldu

Basın İlan Kurumu verilerine göre, 2024 yılında resmi ilan yayımlayan internet haber sitesi sayısı 349 oldu. Toplam tekil ziyaretçi sayısı 9 milyar 292 milyon 640 bin 555 olarak gerçekleşti. Bu ziyaretçi trafiğinin yüzde 56,1'i genel kategoride bulunan internet haber sitelerinden oluştu. Toplam sayfa görüntüleme sayısı 46 milyar 714 milyon 549 bin 465 olarak gerçekleşti. Bu görüntüleme sayısının yüzde 68,6'sı genel kategoride bulunan internet haber sitelerinden oldu.

Resmi reklam yayımlayan dergilerin yüzde 51,9'u aylık yayımlandı

Resmi reklam yayımlayan dergilerin yüzde 51,9'u aylık, yüzde 13,5'i iki aylık, yüzde 12,4'ü haftalık, yüzde 9,7'si üç aylık, yüzde 9,1'i on beş günlük ve yüzde 3,4'ü günlük olarak yayımlandı. Resmi ilan yayımlayan gazetelerin ise yüzde 60,6'sı günlük, yüzde 39,4'ü haftada iki-altı gün arası olarak yayımlandı. Bu yayınların toplam tirajının yüzde 99,6'sını günlük, yüzde 0,4'ünü haftada iki-altı gün arası yayımlananlar oluşturdu.

Resmi ilan ve reklam yayımlayan toplam süreli yayın sayısı 2 bin 40 oldu

Toplam 2 bin 40 süreli yayının yüzde 88,8'i siyasi/haber/güncel, yüzde 4,2'si sektörel/mesleki, yüzde 2,3'ü kültür/turizm/tanıtım, yüzde 1,6'sı ekonomi/ticaret/finans içerikli yayımlanırken, yüzde 3,1'i ise diğer içerik türlerinde yayımlanmıştır.

Resmi ilan yayımlayan gazetelerde çalışanların sayısı 4 bin 315 oldu

Ülkemizde 2024 yılında resmi ilan yayımlayan gazetelerde çalışanların yüzde 37,8'i lise ve dengi okul, yüzde 34,0'ı lisans, yüzde 14,0'ı lise altı, yüzde 11,9'u ön lisans, yüzde 2,2'si ise yüksek lisans/doktora mezunlarından oluşmuştur. Resmi ilan yayımlayan gazetelerde çalışanların unvanlarına göre ise yüzde 44,5'i muhabir, yüzde 26,5'i sayfa sekreteri, yüzde 19,4'ü sorumlu müdür, yüzde 7,4'ü yazar ve yüzde 2,1'i haber müdürü olarak görev yapmıştır.

Resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışanların sayısı 3 bin 404 oldu

Ülkemizde 2024 yılında resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışanların yüzde 56,3'ü lisans, yüzde 25,0'ı lise ve dengi okul, yüzde 10,4'ü ön lisans, yüzde 5,3'ü lise altı, yüzde 3,1'i ise yüksek lisans/doktora mezunlarından oluşmuştur. Resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışanların unvanlarına göre ise yüzde 39,7'si muhabir, yüzde 36,3'ü internet editörü, yüzde 11,0'ı sorumlu müdür, yüzde 9,5'i yazar ve yüzde 3,4'ü haber müdürü olarak görev yapmıştır. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Medya, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2024'te Resmi İlan Yayımlayan Gazete Sayısı Düştü - Son Dakika

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