2024 Yılı Yatırımları Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Ele Alındı - Son Dakika
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2024 Yılı Yatırımları Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Ele Alındı

2024 Yılı Yatırımları Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Ele Alındı

Zonguldak ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacak olan 2024 yılı yatırımları, 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda incelendi. Toplantıda, 633 projenin durumu ve yatırım programının detayları paylaşıldı.

31.07.2024 17:31  Güncelleme: 17:33
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2024 yılı yatırımlarının incelendiği, koordinasyon gerektiren konular, Zonguldak ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkısının ele alındığı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı; Zonguldak Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen yılın 3. toplantısına Vali Yardımcısı Mehmet Türk, yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri, kaymakamlar, belediye başkanları ile kurum yetkilileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Hacıbektaşoğlu şunları söyledi:

"2024 Yılı Zonguldak İl Yatırım Programı incelendiğinde kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler toplamında ilimizde 633 yatırım programa alınmıştır. 633 projeden 494'ü yatırımcı kurum ve kuruluşlara kalan 139'u ise Belediyelerimize aittir. 633 yatırımın toplam proje bedeli 444 milyar 275 milyon TL, 2024 yılı ödeneği ise 57 milyar 378 milyon TL'dir. Yılın ilk yarısı itibariyle bu ödeneğin 15 milyar 680 milyon TL'si kullanılmış ve %27 düzeyinde yıl nakdi gerçekleşmesi sağlanmıştır. Tüm yatırımlarda ise genel nakdi gerçekleşme yüzde 56, fiziksel gerçekleşme yüzde 37 seviyesindedir. Sayısal olarak incelendiğinde en fazla projenin yer aldığı ilk sektör 193 ile diğer kamu hizmetleri-sosyal, ikinci sektör ise 189 ile ulaştırmadır. 2024 yılında ilk altı aylık dönemde 62 yatırım tamamlanmış, 361 yatırımda çalışmalar devam etmekte, 42 iş ihale aşamasında, 160 proje başlanmamış durumda ve 8 yatırım ise tasfiye vaziyettedir. Başlanmayan ve tasfiye edilen yatırımlarda büyük oranda Cumhurbaşkanlığının 2023/14 sayılı 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ve 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesinin dikkate alındığı görülmektedir."

Vali Hacıbektaşoğlu'nun konuşmalarının ardından katılımcı kurumların sunumlarıyla devam eden toplantı, koordinasyon gereken önemli konuların görüşülmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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