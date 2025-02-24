2025 'Aile Yılı' Nedir? Bayburt'ta Anlamlı Ziyaret Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

2025 'Aile Yılı' Nedir? Bayburt'ta Anlamlı Ziyaret Gerçekleşti

2025 \'Aile Yılı\' Nedir? Bayburt\'ta Anlamlı Ziyaret Gerçekleşti

2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Bayburt'ta evliliklerinde 25 yılını dolduran şehit anne ve babaları ile evde bakım hizmeti alan ailelere ziyaret düzenlendi. Ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonuyla gerçekleştirildi. 50 yıllık evliliklerini tamamlayan ailelerin örnek gösterildiği etkinlikte çocuklar da büyüklerine sağlık dileklerinde bulundu.

24.02.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Bayburt'ta evlilikte 25'inci yıllarını tamamlayan şehit anne, babalarına ve evde bakım hizmetinden yararlanan ailelere ziyaret gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, aile ve evlilik kurumunun korunması, güçlendirilmesine yönelik stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' kapsamında 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi münasebetiyle evlilikte 25'inci yıllını tamamlayan Bayburtlu şehidin ailesi ile evde bakım hizmetinden yararlanan, büyük bir özveriyle 50 yıllık evliliklerini tamamlayan ailelere Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ziyaret gerçekleştirildi. 4 kuşağın bir arada yaşadığı şehit ailesinin mutluluklarının tüm gençlere örnek olmasının iletildiği ziyarette, Çocuk Hakları İl Komitesi Türkiye Danışma Kurulu Üyesi çocuklar da büyüklerinin ellerinden öperek, sağlık afiyet dilediler. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yerel Haberler, bayburt, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2025 'Aile Yılı' Nedir? Bayburt'ta Anlamlı Ziyaret Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:09 Sergey Lavrov Ankara’da Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
12:08 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
11:30 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
19:23 Kürşad Zorlu’ya AK Parti’de kritik görev Genel Başkan Yardımcısı oldu Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu
18:50 Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
18:18 Alanyaspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:58 Tokat’taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tokat'taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 13:06:33. #1.11#
SON DAKİKA: 2025 'Aile Yılı' Nedir? Bayburt'ta Anlamlı Ziyaret Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.