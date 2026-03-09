2025 Kente Katkı Ödülleri Bursalıların Onayına Açık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2025 Kente Katkı Ödülleri Bursalıların Onayına Açık

2025 Kente Katkı Ödülleri Bursalıların Onayına Açık
09.03.2026 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİVİLAY, 2025 Kente Katkı Ödülleri'ni Bursalıların önerileriyle belirlemeyi hedefliyor.

Bursa Sivil Toplum Derneği (SİVİLAY) tarafından her yıl düzenlenen Kente Katkı Ödülleri, 2025 yılı için kamuoyunun katılımına açıldı. Bu yıl ödül sahiplerinin Bursalıların önerileri doğrultusunda belirlenmesi hedefleniyor.

SİVİLAY Başkanı Sibel Bağcı Uzun, bu yıl 13'üncüsü verilecek olan SİVİLAY Kente Katkı Ödülleri ile Bursa'nın sosyal, kültürel, çevresel, eğitim, bilimsel ve sportif yaşamına değer katan, kentlilik bilincinin gelişmesine katkı sağlayan kişi ve kurumları görünür kılmayı amaçladıklarını belirtti. Uzun, "Bu yıl Kente Katkı Ödülleri yalnızca bir ödül töreni değil, Bursa'nın değer üreten insanlarını birlikte fark etme ve takdir etme sürecidir. Şehrimizin sosyal hayatından bilime, kültürden spora kadar birçok alanda sessizce ama büyük bir özveriyle çalışan isimler var. Bu isimleri birlikte görünür kılalım istiyoruz. Süreci kamuoyunun katılımına açarak, Bursa'ya katkı sunan kişi ve kurumları Bursalıların önerileriyle belirlemeyi hedefliyoruz. Çünkü kent bilinci, birlikte sahip çıktığımızda güçlenir" dedi.

Uzun, kente katkı sunan isimleri birlikte belirlemek ve Bursa'nın ortak hafızasını güçlendirmek için tüm Bursalıları 31 Mart tarihine kadar aday önerisinde bulunmaya davet etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Kültür, Tören, Bursa, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2025 Kente Katkı Ödülleri Bursalıların Onayına Açık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump’la görüştü BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la görüştü
Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı

22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:14
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 22:54:31. #.0.5#
SON DAKİKA: 2025 Kente Katkı Ödülleri Bursalıların Onayına Açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.