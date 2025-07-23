2025 Yılı İleriye Dönük Yatırımlar Değerlendirildi - Son Dakika
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2025 Yılı İleriye Dönük Yatırımlar Değerlendirildi

2025 Yılı İleriye Dönük Yatırımlar Değerlendirildi
23.07.2025 18:15
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Gümüşhane'de 2025 İl Koordinasyon Kurulu, yatırımları ve projeleri değerlendirdi.

Gümüşhane'de 2025 yılının üçüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda kurul üyeleri ve yatırımcı kurum temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda il genelindeki yatırımlar ve planlamalar ele alındı. Vali Baruş, 2025 yılı ödeneklerinin verimli kullanılarak, projelerin tamamlanacağını belirtti. İl Yatırım Takip Sistemi verilerine göre 30 Haziran itibarıyla Gümüşhane'de toplam tutarı 62 milyar 735 milyon TL olan 189 proje bulunuyor. Projelerde 40 milyar 409 milyon TL harcama yapıldı ve nakdi gerçekleşme oranı yüzde 64,41 oldu. 2025 yılı ödeneği 3 milyar 291 milyon TL, dönem sonuna kadar yapılan harcama ise 616 milyon TL olarak kaydedildi. Kuruluşlar bazında en fazla yatırım 309 milyon TL ile DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, 175 milyon TL ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ve 26 milyon TL ile İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Tarım sektörü 295 milyon TL ile en yüksek yatırım payına sahip olurken, ulaştırma-haberleşme 197 milyon TL, kamu hizmetleri 94 milyon TL, eğitim 6 milyon TL ve sağlık 5 milyon TL harcama yaptı.

189 projeden 12'si tamamlandı, 131'i devam ediyor, 39'u ihale aşamasında, 7'sine ise başlanmadı. KÖYDES kapsamında 2025'te ayrılan 75 milyon TL ödeneğin 65 milyon TL'si harcandı. 134 projeden 108'i tamamlanırken, yeni dönemde 93 milyon TL ödenekle 128 proje planlandı.

DOKA, 2024-2025 döneminde Gümüşhane'deki bir projeye 3,5 milyon TL destek sağladı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Tarım, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2025 Yılı İleriye Dönük Yatırımlar Değerlendirildi - Son Dakika

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