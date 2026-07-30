Zonguldak Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu başkanlığında, kamu kurumları ve belediye temsilcilerinin katılımıyla 2026 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 1 Ocak-30 Haziran 2026 döneminde il genelinde yürütülen yatırımlar değerlendirildi.

İl Yatırım Takip Sistemi verilerine göre; Toplam 507 proje yürütülüyor. Toplam proje tutarı 1,15 trilyon TL, 2026 yılı ödeneği 232 milyar TL, Tahsis edilen ödeneğin 84 milyar TL'si kullanıldı.

Yatırımlarda yüzde 34 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Toplantıda ayrıca, 2026 yılının ilk yarısında harcama tutarı en yüksek projeler arasında; Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi, Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide (ZBK) (Zonguldak-Kilimli-Filyos-Bartın Ayrım Yolu) Projesi, Ereğli Limanı Mendirek Onarımı Projesi yer aldı.

2026 yılının ilk yarısı itibarıyla 54 yatırım tamamlandı, 287 yatırım devam ediyor, 33 iş ihale aşamasında bulunmakla birlikte bir sonraki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Ekim ayında gerçekleştirilecek.