22. Yatırım Forumu Tunus'ta Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

22. Yatırım Forumu Tunus'ta Başladı

22. Yatırım Forumu Tunus\'ta Başladı
25.06.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'ta düzenlenen forumda Türkiye, Avrupa ve Afrika pazarlarına açılan kapı olarak öne çıkıyor.

Tunus'ta yatırımcıları bir araya getiren 22'nci Yatırım Forumu başladı. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'nin Tunus için hem Avrupa hem de Afrika pazarlarına açılan stratejik bir kapı sunduğunu söyledi.

Tunus'ta bu sene 22'ncisi düzenlenen Yatırım Forumu birçok ülkeden ve farklı sektörden yatırımcının katılımıyla başladı. Tunus, bu sene yabancı yatırımları arttırmak amacıyla forum kapsamında "Tunus Dinamizmi ve Yenilenen Fırsatlar" başlıklı oturum düzenledi. Oturumda, Tunuslu, Avrupalı ve Afrikalı finans kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Tunus Başbakanı Sarra Zaafrani, forumda yaptığı konuşmada, hükümetin yatırım ortamını modernleştirmeyi hedefleyen kapsamlı ekonomik reformları sürdürdüğünü belirterek, yerli ve yabancı yatırımcılara kapıların açık kalacağını vurguladı.

"Türkiye, Tunus için hem Avrupa hem de Afrika pazarlarına açılan stratejik bir kapı sunuyor"

Foruma katılan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ise yaptığı açıklamada, Türkiye-Tunus ekonomik ortaklığının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, yatırım alanındaki iş birliğini stratejik bir öncelik olarak nitelendirdi. Demircan, Türkiye ile Tunus arasındaki ikili ticaret hacminin yaklaşık 1,7 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ifade ederek, Türkiye'nin Tunus için hem Avrupa hem de Afrika pazarlarına açılan stratejik bir kapı sunduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki tarihi bağlara da dikkat çeken Demircan, ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesinin önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirterek, Tunus heyetinin yakın gelecekte Türkiye'yi ziyaret ederek görüşmeleri ilerletmesini temenni ettiğini aktardı. - TUNUS

Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Afrika, Tunus, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 22. Yatırım Forumu Tunus'ta Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı
Brezilya’daki balon faciasından yeni görüntüler Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler
Çankırı’da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
16:38
Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
11:42
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 17:46:14. #7.13#
SON DAKİKA: 22. Yatırım Forumu Tunus'ta Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.