23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence - Son Dakika
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23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence

23.04.2022 18:07
23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence

Bilecik Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında üstü açık otobüs ile şehir turu yapılarak, çocuklara şeker, rüzgar gülü ve balonlar dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında üstü açık otobüs ile şehir turu yapılarak, çocuklara şeker, rüzgar gülü ve balonlar dağıtıldı.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da milli bayramlarda gelenek haline gelen sokak turu etkinliğine katılarak, çocuklara hediyeler dağıttı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Müzik ve çizgi film karakterleri eşliğinde bayram coşkusunu yaşayan çocuklar, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, etkinlik hakkında yaptığı değerlendirmede "Çocukları eğlendirmek en büyük mutluluğumuz" ifadesini kullanarak, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Ev ve balkonlarından 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkusuna katılan anne ve babalar, düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Vekili Subaşı ve belediye görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK

23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence
23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence
23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence
23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence

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Çekmeköy'de 23 Nisan coşkusu cadde ve sokaklara taşındı Çekmeköy'de 23 Nisan coşkusu cadde ve sokaklara taşındı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Bilecik, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence - Son Dakika


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SON DAKİKA: 23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence - Son Dakika
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