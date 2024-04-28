23 Nisan Çocuk Şenliği 200 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
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23 Nisan Çocuk Şenliği 200 bin kişiyi ağırladı

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Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği'ne 200 bin civarında kişi katıldı. Şenlikte çocuklar ve aileleri eğlendi.

28.04.2024 17:52  Güncelleme: 18:01
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23 Nisan Çocuk Şenliği 200 bin kişiyi ağırladı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından 20-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Çocuk Şenliği'ne 200 bin civarında kişi katıldı. Şenlikte, çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendiler.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 20 Nisan tarihinde açılan ve 28 Nisan tarihine kadar açık kalan Çocuk Şenliği'nde Kral Şakir, Rafadan Tayfa, Alis Harikalar Diyarında, Çizmeli Kedi, Niloya, Keloğlan Masalları, Kukuli, ve ilizyon gösterileri çocuklarla buluştu. Çocuklar ayrıca şişme oyun gruplarıyla ve diğer etkinliklerle doyasıya eğlendiler. 20-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Çocuk Şenliği'ne 200 bin civarında kişi katıldı.

"Çocuklarımız doyasıya eğlendi"

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde dokuz gün süren Çocuk Şenliği'nde çocukların doyasıya eğlendiklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Şahinbey Belediyesi olarak, çocuklarımıza 23 Nisan Çocuk Şenlikleri düzenledik. Dokuz gün süren Çocuk Şenliği'mizi yaklaşık 200 bin civarında yavrumuz ziyaret etti. Çocuklarımız kendileri için hazırladığımız müzikaller ve sinemalarla eğlenirken, çocuk atölyelerinde de kendilerini geliştirdiler. Çocuklarımız zamanlarını dolu dolu geçirdiler. Onlar mutlu oldukça bizlerde mutlu oluyoruz. Onlara ömür boyu mutlu ve neşeli bir hayat diliyorum" diye konuştu.

23 Nisan Çocuk Şenliği 200 bin kişiyi ağırladı
Kaynak: İHA

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