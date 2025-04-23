23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Hayrullah Kubba, "Çocuklarımız, geleceğimizin teminatı ve yarınlarımızın mimarlarıdır. 23 Nisan; millet iradesinin vücut bulduğu, bağımsızlık ve egemenliğimizin tescillendiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Aynı zamanda çocuklarımızın masumiyetini, umutlarını ve yarınlara olan inancımızı simgeleyen özel bir bayramdır. Medical Point ailesi olarak, sadece sağlık alanında değil; çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri konusunda da sorumluluğumuzun farkındayız. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hayrullah Kubba, mesajının sonunda tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, bu kıymetli günü dünya çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla andığını belirtti. - GAZİANTEP