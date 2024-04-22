23 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığı'na oturan ilkokul öğrencisi karşılandı - Son Dakika
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Yerel

23 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığı'na oturan ilkokul öğrencisi karşılandı

23 Nisan\'da İl Jandarma Komutanlığı\'na oturan ilkokul öğrencisi karşılandı

Adıyaman'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Menderes İlkokulu öğrencisi Ada Alagöz, İl Jandarma Komutanlığı makamına oturdu. Tören mangası tarafından karşılanan Ada, telsizle ekiplere talimatlar vererek okul servis denetimleri ve trafik güvenliği konusunda görev yaptı.

22.04.2024 17:07
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Adıyaman'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İl Jandarma Komutanlığı makamına oturan ilkokul öğrencisi Ada Alagöz, tören mangası tarafından karşılandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı makamına Menderes İlkokulu öğrencisi Ada Alagöz oturdu. Makam arabasıyla evinden alınan Ada Alagöz'ü İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde tören mangası karşıladı. Tören mangasını selamlayan Ada, daha sonra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz'un makamına temsili olarak oturdu.

Ada Alagöz, telsizle ekiplere okul servis denetimleri ile trafik güvenliği konusunda talimat verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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