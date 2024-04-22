23 Nisan\'da Kars Valisi Ziya Polat\'ın koltuğuna oturan öğrenci Elmira İli, okul bahçesine park yapılmasını istedi

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kars Valisi Ziya Polat'ın koltuğuna oturan 2. sınıf öğrencisi Elmira İli, okuduğu okulun bahçesine park yapılmasını istedi.

Kars'ta 23 Nisan nedeniyle temsili öğrenciler Valilik makamını ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyaretleri kapsamında Vali Ziya Polat, Valilik makamını temsili olarak Çakmak Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Elmira İli'ye devretti. Valilik Makamına gelen temsili öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, Çakmak Atatürk İlkokulu Müdürü Fatih Öztürk ve sınıf Öğretmeni Salih Çapkurt'ta eşlik etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak Vali olan İlkokul 2.sınıf öğrencisi Elmira İli, okulunun bahçesinde bulunan çocuk parkının kullanılamaz olduğunu belirtti.

Temsili Vali Elmira İli, "Valimiz Ziya Polat'a bana koltuğunu devrettiği için çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bizlere hediye ettiği için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. Bütün Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Okulumuzun bahçesinde bulunan park eski ve kullanılamıyor. Okulumuza bahçesine park yapılmasını istiyorum" dedi.

Daha sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ziya Polat, "Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızın arifesindeyiz. Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram biliyorsunuz. Bu vesile ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bayramın bütün çocuklarımıza kutlu olmasını diliyorum. Hep söylüyoruz ya gözlerindeki parlaklığı devam ettirmek için çabamız. Bu çabamız devam ediyor edecek. Hayatımızın anlamı, işimizin anlamı, kalbimizin anlamı sevgili yavrularımız, yavrularımız için ne yapsak azdır. Bizde valilik olarak tüm kurum ve kuruluşlar olarak STK'lar olarak çocuklarımızın gülücüklerinin devam etmesi için çaba gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Tekrar tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Yolları bahtları açık olsun. Bu devlete, bu millete hizmet etme yolunda umarım koşar adım ilerlerler" diye konuştu.

Program sonrasında Vali Ziya Polat, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Milli Eğitim Müdürü Kaya ve beraberindekiler daha sonra valilik makamından ayrıldı. - KARS