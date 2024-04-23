23 Nisan kutlamalarında özel öğrencilerden büyük beğeni

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin sunduğu "Erik Dalı" isimli müzik gösterisi izleyenlerden büyük beğeni aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri Özel Eğitim Sınıfı öğretmenleri Nihat Koçer, Şeyma Koç, Hafize Zeybek ve Elif Erdoğan nezaretinde tören alanında sundukları "Erik Dalı" isimli müzikli gösteri alanı dolduran izleyenlerden büyük alkış aldı. Gösteri sonrası protokol sıralarından kalkan Kaymakam İsmail Tosun ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş özel öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti. - KÜTAHYA