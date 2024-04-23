Havran\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ermiş Soylu İlkokulunda hazırlanan program ile kutlandı.

Düzenlenen programa, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı' nın okunmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir'in günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Programda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir hediyeler takdim ettiler. Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından program son buldu. - BALIKESİR