23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Manavgat\'ta Coşkuyla Kutlandı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'ncü yıl dönümü, Manavgat Kaymakamlığı'nın düzenlediği resmi tören ile coşkuyla kutlandı.

Manavgat Kaymakamlığı ve Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte hazırladığı resmi programa Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, devlet erkanı, oda başkanları, STK temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, gaziler, resmi ve özel okullar ile birlikte yüzlerce vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen kutlama töreninde çocuklar günün anlamına ithafen bando gösterisi, şiir, koro konseri, bayrak geçişi ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi.

Kent genelinde yapılan resim, şiir ve kompozisyonda dereceye girenlere ise ödüllerini Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara takdim etti. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Türk gençliğinin Atatürk değerlerine sonuna kadar sahip çıkacağını belirtti.

Başkan Niyazi Nefi Kara, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kaymakamlığımızın düzenlediği tören ile bir kez daha coşkuyla kutladık. Çocuklarımız, Cumhuriyet ve Atatürk değerleri ile yetişmeli ve bu kazanımlara sahip çıkmalı. Bayramın gerçek sahibi olan çocuklarımızın daha güzel ve daha aydınlık bir dünyada yaşaması en büyük temennimiz. Bu vesile ile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ile anıyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza da güzel yarınlar diliyorum. Bayramımız kutlu olsun" dedi. - ANTALYA