25. Uluslararası Kuşdili Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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25. Uluslararası Kuşdili Festivali Coşkuyla Kutlandı

Giresun'un Kuşköy'ünde gerçekleştirilen 25. Uluslararası Kuşdili Festivali, renkli görüntülerle ve çeşitli etkinliklerle dolu bir şekilde kutlandı. Festival, ıslık dilinin kültürel önemine dikkat çekerken, yarışmalar ve konserlerle sona erdi.

15.09.2024 18:22  Güncelleme: 18:53
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25. Uluslararası Kuşdili Festivali coşkuyla gerçekleşti

GİRESUN - Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy Köyü'nde, 25. Uluslararası Kuşdili Festivali renkli görüntülerle kutlandı. Kuşköy İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen festivale, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, çevre ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde konuşan Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, yörede haberleşmede kullanılan ıslık dilinin önemine değindi. Başkan, "Her yıl düzenlediğimiz ıslık dili festivali ile amacımız bu kültürü yaşatmak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Dernek olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de ıslık dili tanıtım günleri düzenliyoruz. Islık dili, bölgemiz için ve ülkemiz adına önemli bir kültürel değerdir. UNESCO'nun, 7 Aralık 2017 tarihinde ıslık dili kültürünü 'Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alması büyük bir başarıdır" dedi.

Zorlu coğrafya ıslık dilini ortaya çıkardı

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise köydeki insanların zorlu coğrafi şartlar nedeniyle ıslık diliyle haberleşmeyi tercih ettiğini belirtti. Vali Serdengeçti, "Canlılar arasında çeşitli haberleşme yöntemleri var. Bu bölgede frekansı düşük sesler yerine, yüksek tiz seslerin duyulabilmesi için ıslıkla haberleşme geliştirilmiş. Belki dünyada 100'den fazla konuşulmayan dil var" dedi.

Festivalde, en iyi ıslıkla haberleşme yarışması büyük ilgi gördü. Yaklaşık 300 metre uzaklıktaki arkadaşlarıyla haberleşmeye çalışan katılımcılar arasından kadınlarda Esma Kodalak, erkeklerde ise Ahmet Köçek birinci olarak madalya kazandı. Festival, konserlerle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 25. Uluslararası Kuşdili Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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