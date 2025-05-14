25 Yıl Aradan Sonra Batık Mahalleye Yeniden Yol Yapıldı

Tekneyle gidilen batık mahalleye 25 yıl sonra yol yapıldı

Sadece tekne ile ulaşım sağlanan mahalleye yol yapıldı

ŞANLIURFA - Baraj sularının yükselmesi nedeniyle 25 yıldır sadece tekne ile ulaşımın sağlandığı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Savaşan kırsal Mahallesine yıllar sonra yeniden yol yapıldı.

Fırat Nehri üzerinde 2000 yılında yapılan Birecik Barajının su toplamasının ardından Halfeti ilçesiyle birlikte bir çok kırsal mahalle sular altında kaldı. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alan Savaşan kırsal Mahallesi de kısmen suya gömüldü. Yarısı suyun üstünde kalan minaresiyle turistlerin akınına uğrayan Savaşan kırsal Mahallesine ulaşım ise sadece teknelerle sağlanabiliyordu. Yaklaşık 25 yıldır karayolu ulaşımının olmadığı kırsal mahalleye, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir yol açıldı.

Sarp ve kayalık dağdan geçirilen yol, asfaltlanmaya başlandı. Yolun tamamlanmasıyla birlikte tekne dışında karayoluyla da mahalleye ulaşım sağlanabilecek.