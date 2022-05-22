253 fotoğraf sanatçısı 4 gün boyunca Van'ı fotoğrafladı - Son Dakika
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253 fotoğraf sanatçısı 4 gün boyunca Van'ı fotoğrafladı

22.05.2022 19:08
253 fotoğraf sanatçısı 4 gün boyunca Van'ı fotoğrafladı

253 fotoğraf sanatçısı 4 gün boyunca Van'ı fotoğrafladı Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "1. Van Fotoğraf Maratonu" 253 fotoğraf sanatçısının katılımıyla tamamlandı.

253 fotoğraf sanatçısı 4 gün boyunca Van'ı fotoğrafladı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "1. Van Fotoğraf Maratonu" 253 fotoğraf sanatçısının katılımıyla tamamlandı.

Kentin tarihi, kültürel, doğa güzelliklerini tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesince ilk defa düzenlenen fotoğraf maratonu Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 253 fotoğraf sanatçısıyla 19 Mayıs'ta start aldı. İlk gününden itibaren renkli görüntülere sahne olan maratonda fotoğraf sanatçıları Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini çekebilmek için büyük çaba sarf etti. Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Başkanlığında yapılan organizasyonda ayrıca fotoğraf sanatçıları kent merkezinden hareket eden ücretsiz servislerle 4 gün boyunca 16 rotaya rehberler eşliğinde gezdirildi. Fotoğraf sanatçıları çekmiş olduğu bir birinden güzel Van temalı fotoğraflarını seçip kayıt masalarına teslim etti. Sonuçlar ise 24 Mayıs günü Büyükşehir Belediyesi resmi internet adresi van.bel.tr ve büyükşehir belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

253 fotoğraf sanatçısı 4 gün boyunca Van'ı fotoğrafladı
253 fotoğraf sanatçısı 4 gün boyunca Van'ı fotoğrafladı
253 fotoğraf sanatçısı 4 gün boyunca Van'ı fotoğrafladı
253 fotoğraf sanatçısı 4 gün boyunca Van'ı fotoğrafladı
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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Mayıs, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 253 fotoğraf sanatçısı 4 gün boyunca Van'ı fotoğrafladı - Son Dakika


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