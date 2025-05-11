26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Haber: Ayşegül Baylam

(KARABÜK) - 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ödül töreniyle sona erdi. 145 ülkeden 1605 filmin başvurduğu festivalde, 38 eser finale kalırken farklı kategorilerde ödüller sahiplerini buldu.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Karabük Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, akademisyenler, sanatçılar ve yönetmenlerin de arasında bulunduğu ve çok sayıda kişi katıldı.

Final gecesinin sunuculuğunu Mutlu Ulusoy üstlenirken, Gordion Tango Jazz Ensemble'ın sahne performansı izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Törende konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Köse, festivalin ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması açısından önemli bir misyon taşıdığını belirtti.

Köse, "Altın Safran Belgesel Film Festivali, sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda geçmişi geleceğe taşıyan bir bellek oluşturma çabasıdır. Katılan her belgesel bu kentin ruhuna, tarihine ve kültürüne bir iz bırakıyor. Safranbolu olarak bu izleri korumak ve çoğaltmak için çalışmaya devam edeceğiz. Geceye katılan herkese ve Safranbolu Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz başta olmak üzere festivalde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Festivalde ödül alan eserler ve sahipleri şöyle:

Uluslararası kısa metraj belgesel film yarışması kategorisinde: En İyi Kısa Metraj Belgesel Film Ödülü: Paula Fuentes & Guillermo Carera – Wind Blow By.

Uluslararası uzun metraj belgesel film yarışması kategorisinde: En İyi Film Ödülü: Matthaus Wörle – Where We Used to Sleep, Mansiyon Ödülü: Mariya Bulavinskaya - The Forest.

Ulusal öğrenci belgesel film yarışması kategorisinde: En İyi Film Ödülü: Cemal Karasalan - Uzun Yol; Jüri Özel Ödülü: Hasan Hüseyin Korkmaz - Antakya Miladı; Mansiyon Ödülü: Rümeysa İnan & Merve Dülger - Damga.

Kültürel miras ve korumacılık temalı ulusal belgesel film yarışması kategorisinde: Suha Arın En İyi Belgesel Ödülü: Sevinç Baloğlu - Oya; Mansiyon Ödülü: Cemalettin İrken - Nazlı Hanım'ın Telaşları.

Ulusal kısa metraj belgesel film yarışması kategorisinde: En İyi Film Ödülü: Fatih Diren – Baletler Köyü; Jüri Özel Ödülü: Kadir Can Arabacı – Buzun Ruhu.

Ulusal uzun metraj belgesel film yarışması kategorisinde: En İyi Film Ödülü: Kenan Diler - Kavak Ağacının Gölgesinde; Jüri Özel Ödülü: Aybüke Avcı - Domates Biber Depresyon.

Türker İnanoğlu Sinema Onur Ödülü ise yönetmen senarist Nesli Çölgeçen'e verildi.