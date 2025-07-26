26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen "26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında geleneksel kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. 55 ülkeden gelen kültür ve sanat elçileri ile Büyükçekmecelilerin katıldığı yürüyüşte kültürel şölen yaşandı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Festivale katılan 55 ülkeden 600 kültür ve sanat elçisi, geleneksel kıyafetleri ve müzikleri eşliğinde kortejde yer aldı. Büyükçekmece halkı da festivalin "Doğaya Dönüş" teması kapsamında hazırladıkları özel kostümlerle yürüyüşe eşlik etti. Albatros Sahili'nde başlayan yürüyüş, kortejdeki dans gösterileri, müzik performansları ve rengarenk kıyafetlerle adeta bir karnaval havası estirdi. Kültürlerarası dostluk mesajlarının verildiği etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kortej yürüyüşü sonrasında açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Hakan Çebi, "Büyükçekmece Festivalimizin 26'ıncısını kutluyoruz. Başkanımız maalesef haksız ve hukuksuz yere tutuklandığı için aramızda yok. Fakat işte başkanımıza olan sevgiyi görüyorsunuz. İnsanlar alkışlarla başkanımıza bütün sevgisini gösterdi" dedi.

Tutuklu Hasan Akgün'ün eşi Hatice Akgün ise, "Festivalimiz herkese hayırlı olsun diyorum. Eşim Doktor Hasan Akgün aramızda olmadığı için benim için gerçekten buruk bir festival bu. Ama herkes o kadar güzel iştirak etmiş ki her şey yolunda gidiyor. Kendisi de bu durumu görecek, inşallah bizi izleyecek ve mutlu olacak eminim" ifadelerini kullandı.

"Biz 10 kez üst üste dünyanın en büyük festivali seçildik"

Festival Komitesi 2. Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu ise, "Bu yıl düzenlediğimiz Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültürü ve Sanat Festivali'nde yine ortaya koymuş olduğu büyük vizyonla Belediye Başkanımız Hasan Akgün'ün idealleri doğrultusunda biz 10 kez üst üste dünyanın en büyük festivali seçildik. Bu sene de kendisine 11. Dünyanın En Büyük Festivali ödülünü hediye etmek için var gücümüzle çalışacağız. Ülkemize gelen 55 ülkeden 600'ün üzerindeki sanat elçisiyle hep birlikte sevgi, barış hepimize temasını işleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kortej yürüyüşüne katılan İlknur Sönmez, "Her sene festivale katılıyoruz. Her sene buradayız. Çok güzel, çok eğlenceli. Buradayız çocuklarla" dedi. Kortej yürüyüşü için Maltepe'den gelen Dinçer Sığın, "Maltepe'den geliyoruz biz buraya, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım çok hoşuma gitti. Daha önce de gelmiştim ama bu bambaşka olmuş" şeklinde konuştu. - İSTANBUL