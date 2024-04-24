Şehitkamil Belediyesi 28. Etap Şehitkamil Ormanı'nı oluşturdu - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi 28. Etap Şehitkamil Ormanı'nı oluşturdu

Şehitkamil Belediyesi 28. Etap Şehitkamil Ormanı\'nı oluşturdu

Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğiyle 28. Etap Şehitkamil Ormanı, Beykent Mahallesi'nde oluşturuldu. Toplam 47 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan ormanda 4 bin 515 fidan dikildi.

24.04.2024 12:24  Güncelleme: 12:30
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Şehitkamil Belediyesi tarafından yıl içerisinde 2 defa gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği kapsamında 28. Etap Şehitkamil Ormanı oluşturuldu.

"Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil" projesi kapsamında 28. Etap Şehitkamil Ormanı, Beykent Mahallesi'nde oluşturuldu. Fidan dikim etkinliğine Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar. Etkinliğe katılan öğrencilerle yakından ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, öğrencilerin eşliğinde fidan dikti.

Toplam 47 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan 28. Etap Şehitkamil Ormanı ile 4 bin 515 fidan daha toprakla buluşturuldu. Mavi servi, kara servi, sedir, zeytin, karaçam ve kızılçam türlerindeki fidanların dikimi yapıldı ve can suları verildi.

Şehitkamil Belediyesi, "Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil" projesiyle bugüne kadar kurmuş olduğu 27 etap ormanda toplam 2 milyon 512 bin 319 metrekare alanda 219 bin 106 adet fidanı toprakla buluşturmuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehitkamil Belediyesi 28. Etap Şehitkamil Ormanı'nı oluşturdu - Son Dakika


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