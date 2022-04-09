28 Şubat o yerin cami olmasına engel olamadı - Son Dakika
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28 Şubat o yerin cami olmasına engel olamadı

09.04.2022 00:57
28 Şubat o yerin cami olmasına engel olamadı

Tekirdağ'da 28 Şubat'ın zor süreçlerine takılan cami yeri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ve hayırseverlerin destekleriyle tamamlanıp açılışı yapıldı.

Tekirdağ'da 28 Şubat'ın zor süreçlerine takılan cami yeri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ve hayırseverlerin destekleriyle tamamlanıp açılışı yapıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un rahmetli babası Ahmet Şentop tarafından yer tahsisi yapılan ve daha sonrasında 28 Şubat'ın zor şartlarına takılan, Şentop ailesinin himayelerinde ve hayırsever vatandaşların destekleriyle Hocaoğlu Camii'nin yapımı yaklaşık 9 buçuk milyona mal olarak tamamlandı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Mahallesi'nde yaptırılan cami birçok dönemin mimarisine ait izler taşıyor. Hocaoğlu Camii'nin açılışı için cuma namazı öncesi tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış öncesi konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Rahmetli babam 1985'li yıllarda çoğunuz hatırlayacaksınız. Tabi o zamanlarda burada binalar yoktu. O zaman burası bir cami olarak, o zaman Tekirdağ Belediye Meclisinde plana geçmişti. Fakat yapma imkanı olmadığı gibi o günler açısından bakarsak, buradaki yerleşim bakımından çok acil bir ihtiyaç değildi. Ama zamanla bu bir ihtiyaç haline geldi. İlginç bir hikaye de var. 28 Şubat sürecinde sanıyorum 1998 sonları 1999 gibi bir düzenleme yapılmıştı. Cami yapımı ile ilgili şartları biraz zorlaştıran, ağırlaştıran büyük metrekareler öngörülüyordu. İşi biraz zorlaştırmak maksadıyla 28 Şubat sürecinde o düzenleme yapılmıştı. O zaman Diyanet'ten, Tekirdağ Müftülüğünden de bir yazı gelmişti. Buradaki yerin metrekare hesabının kanuna uymadığı, dolayısıyla bunun imar planında cami yeri olmaktan çıkarılması gerektiğine dair bir yazı. O zaman babam Ankara'ya gitmişti. Birkaç aylık uğraştan sonra burayı kurtardık. Üzerine gidilmeseydi, mücadele edilmeseydi bu camiyi yapacak imkanı bulamayacaktık. Bu yapının meydana gelebilmesi için çok büyük emekler, gayretler var" dedi.

Konuşmaların ardından cami dualarla açılarak, ilk cuma namazı kılındı. - TEKİRDAĞ

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Mustafa Şentop, Tekirdağ, 28 Şubat, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 28 Şubat o yerin cami olmasına engel olamadı - Son Dakika


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