29 ülke, İran'ın RAF Fairford saldırı planındaki rolüne dair değerlendirmeyi destekledi - Son Dakika
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29 ülke, İran'ın RAF Fairford saldırı planındaki rolüne dair değerlendirmeyi destekledi

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İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 29 ülke, RAF Fairford üssüne yönelik şüpheli saldırı planında İran'ın rolüne işaret eden değerlendirmeyi destekledi. Ortak açıklamada İran'ın şiddet içeren saldırıları kınandı, düşmanca faaliyetlerin faillerinin yargılanacağı uyarısı yapıldı.

İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 29 ülke, RAF Fairford hava üssüne yönelik şüpheli saldırı planında İran'ın rolüne işaret eden değerlendirmeyi destekleyerek, "İran'ın bize ve ortaklarımıza karşı ölümcül komplo, kundaklama, sabotaj, siber saldırı ve diğer hibrit faaliyetler dahil şiddet içeren saldırılara başvurmasını en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın ülkesindeki RAF Fairford hava üssüne yönelik şüpheli saldırı planının "yüksek ihtimalle" İran'dan koordine edildiği ve "neredeyse kesin olarak" İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yönlendirildiği yönündeki açıklamasının yankıları sürerken, İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 29 ülkenin hükümetinden söz konusu değerlendirmeye destek geldi. ABD, İngiltere, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç hükümetleri, yayımladıkları ortak yazılı açıklamada olayda İran'ın rolünün bulunduğuna ilişkin değerlendirmeye katıldıklarını belirtti. İngiltere hükümetinin ayrıca şüpheli saldırı planında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun rolüne dikkat çektiği hatırlatılarak, "İran'ın bize ve ortaklarımıza karşı ölümcül komplo, kundaklama, sabotaj, siber saldırı ve diğer hibrit faaliyetler dahil şiddet içeren saldırılara başvurmasını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Düşmanca faaliyetlere karşı harekete geçeceğiz"

İran'ın yabancı ülkelerdeki insanları herhangi bir yolla tehdit etme, susturma, sindirme, taciz etme, zarar verme veya baskı kurma yönündeki tüm girişimlerinin "kabul edilemez" olduğu belirtilen açıklamada, "İran veya başka herhangi bir devlet adına düşmanca faaliyetler yürüten herkes; bu eylemleri tespit etmek, soruşturmak, engellemek ve faillerini yargılamak için harekete geçeceğimizi bilmelidir" uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "İran, egemenliğimizi koruma, uluslararası koordinasyonumuzu güçlendirme, ulusal dayanıklılığımızı artırma, topluluklarımızı koruma ve sorumlulardan hesap sorulmasını sağlama konusunda birlik içinde olduğumuzdan ve kararlılığımızı sürdürdüğümüzden hiçbir şüphe duymamalıdır" denildi.

RAF Fairford üssü şüpheli saldırı planıyla gündeme gelmişti

İngiliz polisi 27 Eylül Pazar günü 3 minibüsün ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssüne doğru gittiği ihbarı üzerine harekete geçmiş, 20'li yaşlarındaki 5 kişi Gloucestershire kırsalında "patlayıcı ve terör suçları" şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. 1 Ekim ve 6 Ekim'de gözaltına alınan diğer 2 şüpheli de yine kefaletle serbest kalmıştı. Yaşananlar üsse yönelik saldırı planı endişelerine yol açarken, İran ise olayla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

İngiltere Başbakanı Burnham İran'ın rolüne işaret etmişti

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, son olarak parlamentoda yaptığı konuşmada Fairford hava üssüne yönelik şüpheli saldırı planıyla ilgili "Değerlendirmemize göre, planın İran'da koordine edilmiş olmasının yüksek ihtimal olduğunu ve neredeyse kesin olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildiğini doğrulayabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA
İngiltereGüvenlikPolitikaDünyaYerelİranSon Dakika

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