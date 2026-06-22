29 Yaşındaki Genç Teknikerin Trajik Ölümü - Son Dakika
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29 Yaşındaki Genç Teknikerin Trajik Ölümü

29 Yaşındaki Genç Teknikerin Trajik Ölümü
22.06.2026 22:26
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Balık tutmaya giden Abdullah Uygun, Kızılırmak Nehri'nde ölü bulundu, cenazesi Tavşanlı'ya defnedildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde balık tutmak için gittiği Kızılırmak Nehri kenarında ölü bulunan 29 yaşındaki Abdullah Uygun, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde tekniker olarak görev yapan Abdullah Uygun (29), mesai sonrası balık tutmak amacıyla İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri kıyısına gitti. Gün boyunca kendisinden haber alamayan eşinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin nehir kenarında gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Abdullah Uygun'un cansız bedeni bulundu. Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından genç teknikerin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sivas Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze, defnedilmek üzere memleketi Tavşanlı'ya gönderildi.

Abdullah Uygun için Tavşanlı Ulucami'de ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından Uygun'un naaşı, Tavşanlı Asri Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Uygun'un vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kızılırmak, 3. Sayfa, Tavşanlı, İmranlı, Kütahya, Sivas, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 29 Yaşındaki Genç Teknikerin Trajik Ölümü - Son Dakika

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