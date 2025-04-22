29 yıl önce şehit edilen öğretmenler anıldı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 22 Nisan 1996 tarihinde teröristler tarafından kuşuna dizilerek şehit edilen 3 öğretmen, şehadetlerinin 29. yılında unutulmadı.

1996 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıklarını sürdüren öğretmenler Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz, daha önce defalarca tehdit almalarına rağmen çocuklara bayram sevincini yaşatmak için sınıflarını süslemeye devam etti. Ancak sabaha karşı kaldıkları lojmandan alınarak okulun bahçesine götürüldüler ve burada haince kurşuna dizilerek şehit edildiler. Aradan geçen 29 yıla rağmen acısı dinmeyen vahşetin yıl dönümünde, şehit öğretmenlerin görev yaptığı okulda anlamlı bir tören düzenlendi. Anma programına Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Şehit Öğretmenler Yaşam Alanı" dualarla açıldı

Okul bahçesinde oluşturulan "Şehit Öğretmenler Yaşam Alanı"nda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Öğrenciler, şehit öğretmenler için hazırladıkları mektupları ve şiirleri okurken, bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Törende konuşan Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, şehit öğretmenlerin yalnızca bir saldırının değil, aynı zamanda bir duruşun simgesi olduğunu belirterek, "22 Nisan 1996 tarihinde yaşanan bu menfur saldırı, sadece üç insanın değil, bu ülkenin vicdanının hedef alınmasıydı. Öğretmenlerimiz tüm tehditlere rağmen görevlerini bırakmamış, çocuklarımıza bayramı yaşatmak için kendi canlarını hiçe saymışlardır. Bu bir meslekten öte, inanç ve adanmışlıktır. Onların dirayeti, sadece Ekinözü'nün değil, tüm Türkiye'nin hafızasında derin bir iz bırakmıştır. Onları burada, görev yaptıkları okulda anmak, vefa borcumuzdur" dedi.

Program sonunda katılımcılar, şehit öğretmenlerin görev yaptığı sınıfları ziyaret ederek karanfil bıraktı. - KAHRAMANMARAŞ