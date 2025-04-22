29 yıl önce şehit edilen öğretmenler anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

29 yıl önce şehit edilen öğretmenler anıldı

29 yıl önce şehit edilen öğretmenler anıldı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 22 Nisan 1996 tarihinde teröristler tarafından kuşuna dizilerek şehit edilen 3 öğretmen, şehadetlerinin 29. yılında unutulmadı.

22.04.2025 20:55  Güncelleme: 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 22 Nisan 1996 tarihinde teröristler tarafından kuşuna dizilerek şehit edilen 3 öğretmen, şehadetlerinin 29. yılında unutulmadı.

1996 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıklarını sürdüren öğretmenler Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz, daha önce defalarca tehdit almalarına rağmen çocuklara bayram sevincini yaşatmak için sınıflarını süslemeye devam etti. Ancak sabaha karşı kaldıkları lojmandan alınarak okulun bahçesine götürüldüler ve burada haince kurşuna dizilerek şehit edildiler. Aradan geçen 29 yıla rağmen acısı dinmeyen vahşetin yıl dönümünde, şehit öğretmenlerin görev yaptığı okulda anlamlı bir tören düzenlendi. Anma programına Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Şehit Öğretmenler Yaşam Alanı" dualarla açıldı

Okul bahçesinde oluşturulan "Şehit Öğretmenler Yaşam Alanı"nda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Öğrenciler, şehit öğretmenler için hazırladıkları mektupları ve şiirleri okurken, bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Törende konuşan Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, şehit öğretmenlerin yalnızca bir saldırının değil, aynı zamanda bir duruşun simgesi olduğunu belirterek, "22 Nisan 1996 tarihinde yaşanan bu menfur saldırı, sadece üç insanın değil, bu ülkenin vicdanının hedef alınmasıydı. Öğretmenlerimiz tüm tehditlere rağmen görevlerini bırakmamış, çocuklarımıza bayramı yaşatmak için kendi canlarını hiçe saymışlardır. Bu bir meslekten öte, inanç ve adanmışlıktır. Onların dirayeti, sadece Ekinözü'nün değil, tüm Türkiye'nin hafızasında derin bir iz bırakmıştır. Onları burada, görev yaptıkları okulda anmak, vefa borcumuzdur" dedi.

Program sonunda katılımcılar, şehit öğretmenlerin görev yaptığı sınıfları ziyaret ederek karanfil bıraktı. - KAHRAMANMARAŞ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekinözü, Terör, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel 29 yıl önce şehit edilen öğretmenler anıldı - Son Dakika

Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi
İki ilde köpek balığı paniği Tekneye saldırdı İki ilde köpek balığı paniği! Tekneye saldırdı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu
Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde

22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
20:41 Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
19:55 Nevzat Bahtiyar’ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi
17:28 ATM’den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
09:06 İstanbul’da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu İstanbul'da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
08:52 “İçeride uyuyor“ dediği annesi evde ölü bulundu "İçeride uyuyor" dediği annesi evde ölü bulundu
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 23:30:06. #7.13#
SON DAKİKA: 29 yıl önce şehit edilen öğretmenler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement