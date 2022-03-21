3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde hastalanan 2 çocuğa 8 saatte ulaşıldı - Son Dakika
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3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde hastalanan 2 çocuğa 8 saatte ulaşıldı

21.03.2022 09:41

3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde hastalanan 2 çocuğa 8 saatte ulaşıldıBATMAN Batman'ın Sason ilçesinde 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteğinde köyde fenalaşan iki çocuk, 112 Acil ve Şantiye ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde hastalanan 2 çocuğa 8 saatte ulaşıldı

BATMAN Batman'ın Sason ilçesinde 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteğinde köyde fenalaşan iki çocuk, 112 Acil ve Şantiye ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesine bağlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Örenağıl köyü Taşlıca mezrasında yüksek ateş sonucunda fenalaşan 2 yaşındaki Esma Baran ile 4 yaşındaki Enes Baran'ın aileleri 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda ilerlemekte güçlük çeken 112 Acil ekibi, İl Özel İdaresine bağlı İlçe Şantiye şefini arayarak yardım talebinde bulundu. Bir metreyi aşan karla kaplı köy yolunu ulaşıma açan şantiye ekipleri, 8 saatlik çalışma sonucunda Ambulansın köy ulaşmasını sağladı. Yüksek ateş şikayeti olan 2 çocuğa orada ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, çocukları Sason Devlet hastanesine getirerek tedavi altına alınmasını sağladı. Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde hastalanan 2 çocuğa 8 saatte ulaşıldı
3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde hastalanan 2 çocuğa 8 saatte ulaşıldı
3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde hastalanan 2 çocuğa 8 saatte ulaşıldı

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Toros Dağları, 112 Acil, Hisarcık, Sason, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde hastalanan 2 çocuğa 8 saatte ulaşıldı - Son Dakika


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