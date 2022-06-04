3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde pedallar döndü - Son Dakika
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3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde pedallar döndü

04.06.2022 10:36
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde pedallar döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamalarıyla 'bisiklet' kültürüyle bütünleşen Sakarya'da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde de pedallar döndü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamalarıyla 'bisiklet' kültürüyle bütünleşen Sakarya'da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde de pedallar döndü. 'Dünya Bisiklet Şehri' unvanlı Sakarya bisiklet organizasyonları, bisiklet tesisleri ve her gün büyüyen bisiklet yol ağıyla artık dünyanın bisiklet şehirleri arasında anılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet uygulamaları sayesinde bu alışkanlık Sakarya'da bambaşka bir noktaya taşındı. Şehrin dört bir yanında, turistik alanlarında, şehir içi ulaşım ağında, parklarında ve bahçelerinde artık bisiklet yolları var. Avrupa'nın en büyük tesisleri arasında yer alan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ne her gün yeni bir faaliyet sürdürülüyor. Bunların yanı sıra Sakarya'da bisiklet kulüpleri, dernekleri ve diğer topluluklar Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün de koordinasyonuyla her geçen gün büyüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanmak isteyen vatandaşlara önemli alanlar sunuyor ve bunların yanında günlük hayatı da kullanımın en üst seviyelere çıkarılmasın yönelik dizayn ediyor. Kent içindeki yollar, sahil şeritleri, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal ve kültürel tesisleri bisiklet yollarıyla süslendi. Sporseverlerin kentin her noktasına bisikletiyle güvenli bir şekilde ulaşması için kaldırımlar, üst yapı ve sinyalizasyon sistemleri buna uygun olarak inşa ediliyor. Başkan Ekrem Yüce'nin de göreve geldiği günden bu yana büyük bir hassasiyetle ortaya koyduğu çalışmalar neticesinde Cumhurbaşkanlığı Turu, MTB ve BMX dünya kupası yarışlarına ev sahipliği yapan Sakarya, dünyanın en yetenekli bisikletçilerine ve her renkten bisiklet taraftarına bu kenti tanıttı.

Şehrin kalbinden geçen, birçok güzelliğin paralelinde yer alan ve doğal cennet Sapanca Gölü'nde son bulan orman parkurunda gerçekleştirilen dünya yarışları sayısı belirsiz ülkelerde canlı yayınlandı. Bisiklet organizasyonlarında, özel günlerde ve şehrin her noktasında kurulan stantlar, Büyükşehir tarafından düzenlenen etkinlikler ve şehrin gösterdiği ilgi sayesinde Sakarya'da artık farklı bu bir kültür halini aldı. Şehrin bu alandaki iddia ise Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle Danimarka'da verilen 'Bisiklet Dostu Şehir' unvanına sahip olunmasıyla birlikte pekişmiş oldu. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde de bisikletin her yönüyle hayatımızın merkezinde yer aldığını gösterdi.

Bisiklet konusundaki duyarlılık ve Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları sayesinde Sakarya artık Kophenag, Amsterdam, Malmö ve Bremen gibi dünyaca ünlü bisiklet şehirleri arasında anılmaya başladı. Başkan Ekrem Yüce'nin açıkladığı "500 kilometre bisiklet yolu" hedefinin gerçekleşmesi, bir süre önce Sakarya'nın öncü olup başlattığı Karadeniz'e Pedal Çevirelim projesinin hayata geçmesi ve Büyükşehir'in planladığı yeni tesis yatırımlarının tamamlanmasıyla Sakarya bu alanda örnek bir şehir olacak. - SAKARYA

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde pedallar döndü
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde pedallar döndü
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde pedallar döndü
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde pedallar döndü
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde pedallar döndü
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde pedallar döndü
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde pedallar döndü
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Esenyurtlu Sporcular Dünya Bisiklet Günü'nde Pedal Çevirdi Esenyurtlu Sporcular Dünya Bisiklet Günü'nde Pedal Çevirdi
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde pedallar döndü - Son Dakika

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