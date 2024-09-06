Kalp Ameliyatıyla Hayata Tutunan Sümeyya Doktor Olmak İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kalp Ameliyatıyla Hayata Tutunan Sümeyya Doktor Olmak İstiyor

Kalp Ameliyatıyla Hayata Tutunan Sümeyya Doktor Olmak İstiyor

Van'da yaşayan Sümeyya Güvengil, 3 yaşındayken kalp ameliyatı geçirerek hayata tutundu. Şu anda tıp fakültesinde okuyan Güvengil, kalpleri iyileştirmek için doktor olmayı hedefliyor.

06.09.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da 3 yaşındayken kalp ameliyatı geçirerek hayata tutunan Sümeyya Güvengil, doktor olup kalpleri iyileştirmek istiyor.

Van'da yaşayan Sümeyya Güvengil, kalbi delik olduğu için 3 yaşındayken ameliyat oldu. O dönemki Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Halil Başel tarafından başarılı ameliyatla yaşama tutunan Güvengil, tıp okumaya karar verdi. Sürekli geldiği kontrollerde tıp okumak istediğini Dr. Başel'e aktaran Güvengil, Dr. Başel'den tıp fakültesini kazanması halinde stetoskop hediyesi sözünü aldı. Doktoruna verdiği sözü tutan ve şu anda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan Güvengil'e Prof. Dr. Halil Başel tarafından stetoskop hediye edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastaneleri Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, "Sümeyya 3 yaşındayken kalbinde delik varmış. Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışırken 2007 yılında ameliyat ettik. Bizimde Van'a geldiğimiz ilk dönemlerde oldu. O dönemde Sümeyya'nın kalbindeki deliği açık kalp ameliyatıyla kapattık ve Sümeyya zaman zaman bize kontrole geliyordu. Tabi Sümeyya büyüdükçe hekim olma isteği oluştu. Hep hastane ortamında çocukluğu geçtiği için tıp okumak istediğini söyledi. Ben de o zaman tıp fakültesini okursan stetoskop hediye edeceğimi demiştim. Yine Sümeyya kontrole geldiğinde ben ona 'Önümüzdeki hafta yine gel, bir tetkik var yapacağız' dedim. Amacım söz verdiğim hediyeyi ona vermekti. Bugün Sümeyya'yı çağırdık ve hediyesini takdim ettik" dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Sümeyya Güvengil ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "3 yaşındayken çok önemli bir ameliyat oldum. Halil Hoca beni hayata döndürdü gerçekten. Bunun için bende aynı şekilde insanlara yardımcı olmak ve hayatlarını kurtarmak için doktor olmak istiyorum, o yüzden tıp fakültesini seçtim" dedi.

Prof. Dr. Halil Başel'i her zaman kendine örnek aldığını vurgulayan Güvengil, "Halil Hoca benim her zaman örnek aldığım bir doktor. Ben onun bana verdiği sözü hatırlıyorum. Bugün çok mutluyum. Küçük yaşlardan beri hastaneye girip çıktığım için çok aşinaydım ortama. Kendimi bildim bileli doktor olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

Ameliyat, Sağlık, Güncel, Yerel, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kalp Ameliyatıyla Hayata Tutunan Sümeyya Doktor Olmak İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 08:02:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kalp Ameliyatıyla Hayata Tutunan Sümeyya Doktor Olmak İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement