30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir'de Kutlandı - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir'de Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir\'de Kutlandı
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CHP İzmir, 30 Ağustos'un 104. yılı için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla, 30 ilçe başkanı ve il yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunum töreni düzenledi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü; İl Gençlik Kolları Başkanı Hamzaali Mutlugüneş ve İl Kadın Kolları Başkanı Nilay Kökkılınç ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Gümrükçü, törende yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un sadece Türk milleti için değil, dünya tarihi için de bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"30 Ağustos, militarist bir askeri zaferin ötesinde, ezilen ulusların prangalarını kıran küresel bir özgürlük ilhamıdır. Dumlupınar'da parlayan o irade, askeri sahada tamamlandığı gün bitmemiş, asıl büyük mücadele zaferin meşalesiyle aydınlanan Cumhuriyet'in ilanıyla başlamıştır. Savaş meydanlarında kazanılan bağımsızlık devrimlerle kökleştirilmiştir. Saltanatın kaldırılmasıyla milli irade tecelli etmiş, cumhuriyetin ilanıyla egemenlik kayıtsız şartsız millete teslim edilmiştir. Harf Devrimi'nden kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkına, hukuk reformundan sanayileşme hamlelerine kadar her bir devrim 30 Ağustos zaferinin yarattığı özgür topraklar üzerinde yükselmiştir."

"TÜRK DEVRİMİ DÜNYANIN TÜM EZİLEN HALKLARINA UMUT OLDU"

Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan halklara da bağımsızlığın imkansız olmadığını kanıtladığını ifade eden Gümrükçü, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokrasi ve adalet vurgusu yaptı. Gümrükçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Anadolu'da yazdığı bu destan, Asya'dan Afrika'ya kadar sömürgecilik altında ezilen tüm halklara bağımsızlığın imkansız olmadığını kanıtlamıştır. Türk Devrimi, 20. yüzyılın en büyük aydınlanma hamlesi olarak dünya tarihine altın harflerle kazınmıştır. Bugün bize düşen tarihi sorumluluk 104 yıl önce teslim alınamayan o iradeyi, ikinci yüzyılında tam demokrasi, sarsılmaz adalet ve muasır medeniyet hedefiyle taçlandırmaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Örgütü olarak, devrimlerin ve bağımsızlığın yılmaz bekçisi olmaya devam edeceğiz. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir'de Kutlandı - Son Dakika

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