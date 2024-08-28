30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Yerel

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi'nde yapılacak olan etkinlikler nedeniyle araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında açıklama yaptı.

28.08.2024 11:11
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İstanbul Valiliği, Vatan Caddesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Vatan Caddesi'nde yapılacak olan kutlamalar için araç trafiğine kapatılacak yollarla ilgili yazılı açıklama yaptı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi, 30 Ağustos 2024 tarihinde Vatan Caddesi'nde yapılacaktır. 30 Ağustos Cuma günü saat 06.00'dan, program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Gidiş ve Gelişler, D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne Katılım, Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne Katılım ve Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçin'den) Vatan Caddesi'ne Katılım trafiğe kapatılacaktır.

Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu alternatif güzergah olarak belirlenmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

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