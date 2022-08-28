30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi'nde tören provası gerçekleştirildi. Provada bando eşliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara ve Deniz Kuvvetleri, Jandarma , atlı birlikler ve polis ekipleri hazır bulundu. Prova için sabah saatlerinde Vatan Caddesi'ne çıkan yollar kapatıldı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Vatan Caddesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Vatan Caddesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı provası gerçekleştirildi - Son Dakika

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