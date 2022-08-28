Vatan Caddesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı provası gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Vatan Caddesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı provası gerçekleştirildi

28.08.2022 11:53
Vatan Caddesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı provası gerçekleştirildi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesinde prova yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesinde prova yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi'nde tören provası gerçekleştirildi. Provada bando eşliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara ve Deniz Kuvvetleri, Jandarma, atlı birlikler ve polis ekipleri hazır bulundu. Prova için sabah saatlerinde Vatan Caddesi'ne çıkan yollar kapatıldı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Vatan Caddesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vatan Caddesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı provası gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:17 Hull City'nin teknik patronu resmen açıkladı: Dimitris Pelkas'ın transferi 72 saat içinde duyurulacak
10:35 Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk F-16'larına S-300 hava savunma sistemliyle radar kilidi attı
10:29 Yasmin Erbil, bikinili pozlarını "Geri döndüm" notuyla paylaştı
10:17 6 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Sibel Çelik'i öldürüp bulunduğu evi yakan katil Almanya'dan Türkiye'ye getirildi
09:48 AK Parti sahaya iniyor! Kararsız seçmenlerle görüşmek için "ikna ekipleri" kuruldu
09:41 Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var
09:25 Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...
09:21 Dinleme skandalı Yunanistan'da tozu dumana kattı! Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in istifasını istiyor
09:11 Çorum Diyanet-Sen, Aleyna Tilki'yi hedef gösterdi: Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan Tilki'nin konseri iptal edilsin
08:59 ABD'de elektrikli araç dönemi başlıyor! Benzinli araçların satışı yasaklanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 11:53:39. #1.11#
SON DAKİKA: Vatan Caddesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı provası gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement